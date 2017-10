Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović boravio je danas u službenoj posjeti Unsko-sanskom kantonu, a u Bihaću se sastao s premijerom USK Huseinom Rošićem te članovima Vlade USK.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović boravio je danas u službenoj posjeti Unsko-sanskom kantonu, a u Bihaću se sastao s premijerom USK Huseinom Rošićem te članovima Vlade USK.

Na sastanku je razgovarano o nekoliko tema, kako onih koje se tiču ovog kantona, tako i onih s viših nivoa vlasti. Premijer Rošić je informisao Čovića o stanju u Unsko-sanskom kantonu u društveno-političkom smislu, ali i onom finansijskom, koji je za ovaj kanton veoma bitan.



"Moram iznijeti svoje impresije činjenicom da je predsjedavajući Predsjedništva BiH ovdje sa nama. On je tražio, između ostalog, da ga upoznamo sa aktivnostima Vlade po pitanju ispunjavanja EU Upitnika i i svim drugim aktivnostima koje provode Vlade kantona kako bi se taj proces što prije završio. Rekao je da će razgovarati sa određenim instancama vlasti u vezi raspodjele finansijskih sredstava i ja sam ga informisao da građani našeg kantona nisu zadovoljni sa tretmanom viših nivoa vlasti prilikom raspodjele sredstava od indirektnih poreza, ali i budžetskih sredstava", rekao je Rošić.



On je Čovića upoznao i o određenim parametrima kada je u pitanju USK istakavši da su oni doista pozitivni.



"Povećana su nam sredstva indirektnih poreza i neporezni prihodi, porez na dobit preduzeća i porez na dohodak. To govori da ovdje ima povećanja zaposlenosti. S druge strane, činjenica je da mi imamo odlazak mladih ljudi i tome moramo odgovoriti", kazao je Rošić.



O odlasku mladih i stručnih ljudi iz BiH, govorio je i Čović, rekavši da je taj problem prisutan u svakom dijelu BiH, a u Krajini možda izraženije jer je granica EU pred vratima.



"Međutim, to nije obilježje samo BiH. Da bi se to promijenilo mi moramo stvoriti ambijent tim ljudima da vjeruju u svoju državu. Ovo je naša domovina i ovdje treba živjeti, ali ni to neće biti dovoljno. Premoćna je zapadna ponuda koja se nudi, prije svega u Austriji i Njemačkoj. Njima naši ljudi trebaju, oni su dio snažne industrijske i obrazovne kulture, a mi smo dio evropske tradicije", kazao je Čović.



On je naglasio da ukoliko država nešto ne uradi, proces odlaska naših građana će se i dalje nastaviti.



"Što je najgore poticat će ga upravo te zemlje jer njima naprosto treba takva kadrovska struktura. Ako ste pratili plan njemačke kancelarke za iduću godinu, i to uz uvjetovanje novih partnera u vlasti, jeste novih 200.000 ljudi izvana. Računamo da će tu biti bar 100.000 sa ovog kraja. Ukoliko ne napravimo strategiju onda ćemo biti u velikim problemima. To što mladi ljudi odlaze više nije političko pitanje, nije pitanje jednog naroda, jedne politike. Jednostavno, odlaze svi. Čak i investitori koji dolaze iz tih krajeva kod nas ne daju takve uvjete radnicima kakvi su u Švicarskoj ili Austriji", istakao je Čović.



Rekao je i da je, unatoč svemu, potrebno ulaganje u ovu zemlju, ali da kao preduvjet treba postojati pravna i ekonomska stabilnost. Govoreći o problemima sa kojima se susreće USK, kazao je da je nedopustivo da Vlada USK ima 70 miliona KM tereta starih obaveza.



"To se nekako mora konsolidirati na višoj razini jer ima još nekoliko sredina sa sličnim problemima. Zajedno smo razmijenili mnogo tema i to je ono što je moja želja da i mnoge infrastrukturne projekte na neki način ohrabrimo. Drago mi je gospodin Terzić iz Uprave Autocesta bio ovdje. Mi moramo ovo područje povezati i ka Izačiću, tj. Evropskoj uniji, ali i prema Sarajevu i središnjoj Bosni. Mora se snažnije investirati i mi moramo napraviti strategiju izgradnje o kojoj dugo pričamo. Iduća godina je izborna, mnogi će učiniti dodatan napor da se učini više nego što se realno može, pa hajdemo i to iskoristiti, bar da se radi zbog izbora, a ne zbog nečeg drugog", naglasio je.



Čović je najavio da će večeras u Sarajevu održati razgovore sa premijerom FBiH Fadilom Novalićem, ministricom finansija Jelkom Miličević i federalnim parlamentarcima, navodeći da će fiskalna problematika biti predmet razgovora.



"Naš ključni zadatak, a zbog toga i jesam u obilasku svih područja, jeste da dobijemo kandidatski status i riješimo MAP. Danas smo dominantno razgovarali o kandidatskom statusu i za njega je nužno usvojiti budžet, čak i na ovoj razini vlasti. Na federalnoj razini bi trebalo usvojiti rebalans budžeta i proglasiti budžet za iduću godinu. I to je tema večerašnjih razgovora. Da bismo to uspjeli treba nam partnerstvo tri stranke koje sada i održavaju komunikaciju. Istina, vrijeme nas malo zaustavi, ali vitalne stvari ne bi trebale biti dio bilo kakvih stranačkih nerazumijevanja kako bismo mogli ovu godinu kalendarski zatvoriti i usvojili budžete na svim razinama vlasti. I to bi bila velika politička poruka", poručio je Čović.