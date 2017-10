Čović s Vučićem u Beogradu razgovarao o utvrđivanju granice između BiH i Srbije

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović razgovarao je danas u Beogradu s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, gdje je još jednom naglašeno da su odnosi tih dviju zemalja ključ za mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu.

Predsjednik Srbije sinoć je bio domaćin na radnoj večeri predsedavajućem Predsjedništva BiH Draganu Čoviću, koji boravi u radnoj posjeti Beogradu.



Vučić je poručio da je BiH jedan od najznačajnijih vanjskopolitičkih partnera Srbije.



Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su odnosi Bosne i Hercegovine i Srbije ključ za očuvanje mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu i ključ za drugačiju i bolju budućnost građana obje države.



Poslije razgovora s članom Predsjedništva BiH Draganom Čovićem u Beogradu, Vučić je rekao da je BiH najznačajniji vanjskotrgovinski partner Srbije i da se očekuje da će do kraja godine vanjskotrgovinska razmjena iznositi 1,6 milijardi eura.



Također je potvrđena ideja za održavanje trilateralnog sastanka na bilo kojem nivou između BiH, Srbije i Hrvatske.



Vučić je rekao da je na sastanku bilo riječi i o utvrđivanju granice između dviju država, podsjetivši da su usaglašena 373 kilometra.



Prema njegovim riečima, još je ostalo da se usaglasi područje oko hidroelektrana Zvornik i Bajina Bašta, odnosno sporno je 17 hektara kod HE Zvornik i pet hektara kod HE Bajina Bašta.



Vučić je kazao da je na sastanku prenio da za Srbiju nije bila nimalo laka presuda Suda BiH da se oslobodi Naser Orić za ratne zločine, pošto u Srbiji postoje, kako je rekao, živi ljudi koji su prisustvovali izvršenju zločina.



Vučić je kazao da je danas Srbija uplatila 500.000 eura za izgradnju Saborne crkve u Mostaru.



"To je važno za opstanak srpskog naroda, ali i za obnovu srpskih svetinja", kazao je Vučić i zahvalio se Čoviću na predlogu da se ta crkva obnovi.