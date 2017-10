Čović nakon sastanka s Mogherini: Do sredine decembra ćemo završiti priču o Upitniku i akcizama

Foto: Arhiv/Klix.ba

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović susreo se danas u Briselu s visokom predstavnicom EU Federicom Mogherini s kojom je razgovarao o euroatlantskom putu BiH i aktiviranju MAP-a.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović susreo se danas u Briselu s visokom predstavnicom EU Federicom Mogherini s kojom je razgovarao o euroatlantskom putu BiH i aktiviranju MAP-a.

Čović je rekao kako je uvjeren da ima podršku svih institucija u Briselu i Strazburu, ali da je sve na bh. vlastima koje moraju uraditi ono što je potrebno da bi napredovali na euroatlantskom putu.



"Uvjeren sam da ćemo do sredine 12. mjeseca završiti priču o Upitniku i da ćemo ga predati Mogherini u Sarajevu, riješiti neke reformske stvari među kojima su i akcize, pa da možemo s pravom očekivati kandidatski status", rekao je Čović.



Kada je u pitanju aktiviranje MAP-a, kazao je kako je BiH riješila 30 lokacija vojne imovine te da je ostalo još 15, ali da vjeruje da neće biti cjepidlačenja institucije koja nam kroz 29 članica treba odgovoriti pozitivno i aktivirati MAP, ako pokažemo pravi intenzitet i napor.



"MAP sam po sebi i kandidatski status od nas zahtijevaju da već u idućoj godini, iako je izborna, stavimo reformske procese ispred sebe, što će nas natjerati da lakše rješavamo neke probleme. Ogromna je odgovornost ispred nas i posao nije lagan, ali nije nemoguć. Uvjeren sam da ćemo ispuniti naše obaveze do kraja godine. Ne smijemo se igrati s datumima", rekao je Čović.



Kazao je kako su evropski zvaničnici svjesni naših slabosti te da nam šalju jasnu poruku kako je sve do nas. Istakao je kako su već danas imali telefonsku sjednicu Predsjedništva BiH gdje su se dogovorili oko MAP-a te da bh. ambasadoru u Briselu, ministru vanjskih poslova i ministru odbrane BiH daju zadatak da intenzivno kontaktiraju svih 29 članica na svojim nivoima.



"MAP je jedna međufaza, a kandidatski status je tek otvaranje poglavlja. Bitna nam je podrška, ali sam uvjeren da postoji nužan nivo saradnje i razumijevanja", rekao je Čović.



Na kraju je kazao kako optimističan da će se pitanje izmjena Izbornog zakona riješiti do kraja godine.



"Rješenja ima bezbroj, ali je bitno ispoštovati odluku Ustavnog suda BiH", zaključio je Čović.