Čović i Ivanić blokiraju usvajanje sporazuma Islamske zajednice i države BiH

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine još uvijek nije razmatralo sporazum Islamske zajednice i države BiH zbog primjedbi članova kolektivnog šefa države Dragana Čovića i Mladena Ivanića. Na ovaj način praktično je blokirano usvajanje sporazuma koji se više od godinu dana nalazi u ladicama Predsjedništva BiH.

Još 2015. godine Vijeće ministara BiH usvojilo je Osnovni sporazum Islamske zajednice i države BiH koji je nakon toga upućen Predsjedništvu BiH na usvajanje.Nakon više od godinu dana Predsjedništvo BiH još uvijek se nije izjasnilo o sporazumu jer članovi Predsjedništva BiH Mladen Ivanić i Dragan Čović imaju određene primjedbe.Ovu informaciju potvrdio nam je i član komisije koja je bila zadužena za pregovaranje ispred Islamske zajednice BiH Mensur Karadža. On ističe da je komisija završila svoje aktivnosti nakon što je Vijeće ministara BiH uputilo sporazum na usvajanje u Predsjedništvo BiH."Koliko mi je poznato bilo je određenih kontakata, ali taj akt još uvijek nije razmatran na sjednici Predsjedništva BiH. Dobili smo informaciju da postoje određene primjedbe na sam tekst sporazuma od Dragana Čovića i Mladena Ivanića, ali nismo dobili službene prijedloge šta dalje trebamo raditi", rekao je Karadža.Pojasnio je da su davali prijedloge i sugestije, ali da oni ne znaju kako dalje postupati s obzirom na to da Predsjedništvo BiH još uvijek nije formalno razmatralo Osnovni sporazum Islamske zajednice i države BiH."Nama je stalo da se taj dokument usvoji i da ga potpišemo. U svakom slučaju bi voljeli da to bude što prije, ali mi ne možemo utjecati na to. Nemamo nikakvih naznaka o tome kada bi se to moglo naći na dnevnom redu", kazao je Karadža.Kao i većina stvari u etnički podijeljenoj državi tako je i Osnovni sporazum Islamske zajednice i BiH postao predmet politizacije. Vlasti iz entiteta RS žestoko su se usprotivile usvajanju sporazuma koji su nazvali "dikatatom šerijata".Karadža odbacuje ovakve navode ističući da je Islamska zajednica BiH potpuno transparentno radila sa Vijećem ministara BiH na izradi sporazuma tako da su priče o navodnoj šerijatizaciji bespredmetne spekulacije.Član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić ranije je izjavio da ugovor Bosne i Hercegovine s Islamskom zajednicom u BiH neće biti odobren dok se s njim ne usaglase i druge vjerske zajednice u BiH, jer sve moraju imati istu poziciju.Sporazum je bez usaglašavanja sa drugim vjerskim zajednicama predat Predsjedništvu BiH s obzirom na to da ni druge vjerske zajednice nisu tražile usaglašavanje sa Islamskom zajednicom BiH kada je riječ o njihovim sporazumima.Kompletan Osnovni sporazum Islamske zajednice i BiH možete pročitati ovdje