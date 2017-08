Ćosić: Višak vode kojeg proizvodi ViK Istočno Sarajevo mogao bi se plasirati KS-u

Ljubiša Ćosić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

U Vodovodu Istočno Sarajevo imamo dovoljno vode. Naši potrošači se snabdijevaju vodom bez redukcije i sve viškove koje bi mogli da proizvodimo u mogućnosti smo da plasiramo prema Kantonu Sarajevo, odnosno prema drugom vodovodnom preduzeću, uz određeni dogovor", kazao je Feni načelnik Općine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić.

U Vodovodu Istočno Sarajevo imamo dovoljno vode. Naši potrošači se snabdijevaju vodom bez redukcije i sve viškove koje bi mogli da proizvodimo u mogućnosti smo da plasiramo prema Kantonu Sarajevo, odnosno prema drugom vodovodnom preduzeću, uz određeni dogovor", kazao je Feni načelnik Općine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić.

Naglasio je kako se "saradnja između dva vodovodna preduzeća, Istočno Sarajevo i Sarajevo, podrazumijeva".



"Iako smo u dva entiteta i graničimo i one prednosti koje Kanton Sarajevo može da iskoristi od nas, a mi imamo kao viškove, nije nikakav problem da se oko toga dogovorimo i ja se nadam da ćemo nakon povratka premijera KS Elmedina Konakovića sa puta sjesti za sto i razgovarati o ovome", kazao je Ćosić.



Najavio je da će se u općini Istočno Novo Sarajevo, u narednom periodu od pola godine do godinu, ući u rekonstrukciju fabrike vode Tilava, čime će se pokušati dodatno povećati kapaciteti i obezbijediti sigurnost snadbijevanja, prije svega potrošača u Istočnom Sarajevo te i svih ostalih koji se budu snabdijevali sa tog izvorišta.



"Mi smo za razgovor, dogovor koji mora mora biti precizan i mora rezultirati dugoročnom saradnjom", istakao je Ćosić.



Podsjetio je da je u općini Istočno Novo Sarajevo, preduzeće Vodovod i kanalizacija Istočno Sarajevo još u toku prošle godine u saradnji sa dvjema civilnim zaštitama Federacije BiH i Republike Srpske izvšilo deminiranje, raščišćavanje i uređenje tunela kroz koji je išla prijeratna vodovodna cijev kroz brdo Mojmilo koja je vršila spajanje praktično izvorišta Tilava sa rezervoarom Hrasno.



"Taj dio smo posla uradili nadajući se da ćemo moći da ostvarimo određenu saradnju između dva vodovodna preduzeća, kako bi viškovi vode koju mi ostvarujemo na izvorištu Tilava mogli da plasiramo prema sarajevskom Vodovodu, odnosno prema potrošačima u gradu Sarajevu. Nakon što smo uradili taj posao, sredinom prošle godine, nije bilo daljnjih kontakata između dva preduzeća", kazao je Ćosić.



Napomenuo je kako do sastanka s premijerom KS Elmedinom Konakovićem, na kojem je trebalo biti razgovarano o rješavanju problema vodosnabdijevanja u Kantonu Sarajevo, a koji je bio zakazan prošle sedmice, nije došlo zbog načelnikovih privatnih obaveza.



"Nadam se iskreno da će nakon povratka premijera KS s puta doći do ovog sastanka jer ovo nije kratkoročni problem i nije problem koji možemo tretirati sa aspekta nestašice vode ove godine", kazao je Ćosić.



Direktor KP Vodovod i kanalizacija Istočno Sarajevo Jovan Katić kazao je u razgovoru za Fenu da je "ViK" Istočno Sarajevo, ukoliko se iskažu potrebe, spremno da u onim količinama kojima može isporuči vodu prema Vodovodu Sarajevo.



"Radi se o višku vode koji nije potreban za snabdijevanje građana Istočnog Sarajeva, jer oni stanovnici koji se trenutno snadbijevanju sa našeg vodovodnog sistema bit će prioritet i neće imati nedostatak vode. Mi možemo transportovati prema Vodovodu Sarajevo samo ono što je višak vode, a sada se radi o količinama od 20 do 50 litara sekundnih u noćnim satima, a ukoliko bi se hidrometeorološka situacija popravila te bi se količine povećavale kako u noćnima tako i u dnevnim satima", kazao je Katić.



Napomenuo je da bi "u dnevnim satima ta količina trebala da zavisi od potrošnje, koja konstatno varira".



"Ta količina vode ne bi u potpunosti riješila problem redukcija i vodosnabdijevanja grada Sarajeva, ali bi u nekoj mjeri ublažila, i snabdijevao bi se jedan određeni dio Sarajeva ili kako bi Vodovod Sarajevo raspoređivao tu vodu", rekao je Katić.