Delegacija Komiteta za međunarodne poslove Doma lordova Britanskog parlamenta danas i sutra boravi u posjetiti je Bosni i Hercegovini u sklopu istraživanja i analize izazova s kojima se suočava zapadni Balkan, kao i posljedicama po britansku politiku, posebno nakon Brexita.

Delegacija Komiteta za međunarodne poslove Doma lordova Britanskog parlamenta danas i sutra boravi u posjetiti je Bosni i Hercegovini u sklopu istraživanja i analize izazova s kojima se suočava zapadni Balkan, kao i posljedicama po britansku politiku, posebno nakon Brexita.

Delegacija od četiri člana koju predvodi lord Howell od Guidlforda, bivši državni sekretar za transport i energiju, sastala se sa članovima kolegija Zastupničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.



Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Bariša Čolak kazao je nakon sastanka da je britanske lordove najviše zanimalo kako političari vide budućnost BiH s posebnim aspektom prema EU.



"Mi smo iznijeli svoje stavove i nije nikakva tajna da su oni već na određeni način upoznati sa situacijom u BiH. Otvoreno sam rekao da mi nemamo zajednički stav o našoj zajedničkoj budućnosti. Postoje tri politike, ali svjesni smo da bez našeg unutrašnjeg dogovora jako teško stvari možemo popraviti", rekao je Čolak.



Dodao je da on smatra kako se mora raditi paralelno na rješavanju ekonomskih, ali i političkih pitanja kako bi se konačno došlo do političke stabilnosti i pravne sigurnosti.



"Istakao sam da nisam u ovoj godini napravili neke epohalne iskorake kada je u pitanju EU", rekao je Čolak.



Čolak je rekao da će London biti naredno sjedište sastanka u okviru Berlinskog kongresa i da Velika Britanija želi imati potpunu informaciju o BiH. Kako kaže, nikoga ne treba čuditi što se za našu zemlju interesuju i Zapad i Istok te da vjeruje kako Velika Britanija želi pomoći BiH.



On je rekao da je na jednom od sastanaka engleskih lordova u Velikoj Britaniji iskazana zabrinutost stanjem u BiH te da domaći političari ozbiljno trebaju o tome razmišljati kakvo god oni mišljenje imali.



"Na ovim prostorima nikad se nije odlučivalo bez vanjskog utjecaja. Moj apel je da mi nađemo unutrašnji koncenzus kako bi svima nama bilo bolje", rekao je Čolak.



Na pitanje kako komentariše analize da interesovanje britanskih lordova za BiH predstavlja uvertiru u Dejton 2, Čolak je odgovorio kako su takva gledanja preambiciozna.



"Ipak, stoji konstatacija da pomalo svijet spoznaje da BiH ne može ići ubrzanim korak sa ovakvim uređenjem. Danas sam naglasio da je nama jako bitno da promijenimo Izborni zakon BiH i da narednu godinu dočekamo relaksirano, a ne da čitavu državu dovedemo u poziciju Grada Mostara", zaključio je Čolak.



Britanski lordovi imat će će brojne susrete, uključujući i onaj sa zamjenikom ministra vanjskih poslova BiH Josipom Brkićem, predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti na državnom i entitetskim nivoima, Međureligijskim vijećem BiH, predstavnicima civilnog društva, sigurnosnog sektora i međunarodne zajednice, te visokim predstavnikom međunarodne zajednice u BiH.