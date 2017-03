Članovi Predsjedništva BiH primili potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske Davora Ivu Stiera, te ministra vanjskih poslova i vanjske trgovine Mađarske Pétera Szijjártóa

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić i članovi Predsjedništva BiH Dragan Čović i Bakir Izetbegović na početku susreta poželjeli su ministrima Stieru i Szijjártóu dobrodošlicu, te ih informirali o aktuelnim političkim i ekonomskim pitanjima i stanju u našoj zemlji.



Članovi Predsjedništva BiH istakli su da Bosna i Hercegovina s Hrvatskom i Mađarskom ima dobre i prijateljske bilateralne odnose. Informirali su ministre da postoji čvrsto opredjeljenje za očuvanje pozitivnog momentuma procesa reformi, s ciljem dobijanja statusa države kandidata za članstvo do kraja 2017. godine.



Izražena je nada da će doći do zaključivanja Sporazuma o evropskom partnerstvu s Republikom Hrvatskom. To bi stvorilo pravni okvir i mogućnost da se tehnička, stručna i ekspertna pomoć u punoj mjeri iskoriste, s ciljem što bolje pripreme bosanskohercegovačkih institucija za ispunjenje uslova za pristupanje EU.



Ministar Ivo Stier je naglasio da će se pružanje pomoći nastaviti i u budućem vremenu koje je za Bosnu i Hercegovinu od neizmjerne važnosti. Ponovio je snažnu podršku Republike Hrvatske u procesima integracija Evropskoj uniji. Izrazio je uvjerenje o skorom održavanju zajedničke sjednice Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.



Ministar vanjskih poslova i vanjske trgovine Mađarske Péter Szijjártó je naglasio da je glavni cilj današnje posjete pružanje podrške BiH u njenim naporima ka evroatlantskim integracijama, te da evropska perspektiva nema alternativu. Prenio je stav mađarske Vlade da je euroatlantska integracija ključ za stabilnost, jedinstvo i budućnost BiH. Naglasio je da će Mađarska podržati BiH, ako ispuni potrebne uslove, da ubrzo dobije status kandidata za EU.



Ministar Szijjártó je kazao da su politički i bilateralni odnosi Bosne i Hercegovine i Mađarske dobri i prijateljski, te da BiH ostaje među vanjskopolitičkim prioritetima i u narednom periodu.