Članove Predsjedništva BiH bi mogao birati i državni parlament

Da li je na pomolu preokret u pregovorima o izmjenama Izbornog zakona BiH? U raspravi koja je vođena proteklih mjeseci među bh. političarima, osnaženo je uvjerenje da bi se stvari mogle pokrenuti ranijom inicijativom, koja svojevremeno nije dobila podršku u državnom parlamentu. Riječ je o posrednom izboru članova Predsjedništva BiH iz državnog parlamenta.

Da li je na pomolu preokret u pregovorima o izmjenama Izbornog zakona BiH? U raspravi koja je vođena proteklih mjeseci među bh. političarima, osnaženo je uvjerenje da bi se stvari mogle pokrenuti ranijom inicijativom, koja svojevremeno nije dobila podršku u državnom parlamentu. Riječ je o posrednom izboru članova Predsjedništva BiH iz državnog parlamenta.

Predsjedništvo BiH - kako osigurati da u izboru hrvatskog člana ove institucije ne bude presudan glas Bošnjaka? Kako provesti presudu Sejdić i Finci? Kao odgovor na ova pitanja ponovo je aktuelizirana ideja prema kojoj bi se članovi Predsjedništva BiH, umjesto direktno na izborima, birali u Državnom parlamentu. Ovakav model ima uvjetnu podršku koalicionih partnera – SDA i HDZ-a BiH, prenosi federalna.ba "Što se nas iz SDA tiče, ni ovaj izbor u Državnom parlamentu nije problem, ukoliko dogovorimo odgovarajuću ulogu domova Parlamentarne skupštine BiH", kazao je Šefik Džaferović, predsjedavajući Predstavničkog doma PSBiH (SDA)."Nama jedino nije prihvatljivo da nam drugi biraju članove Predsjedništva BiH i članove u Domu naroda. Model do kojeg ćemo doći do toga da doista hrvatski narod, bilo gdje da živi, bira nama je prihvatljiv", istakao je Nikola Lovrinović, zastupnik HDZ-a BiH u PD PSBiH.Praktično, stranke koje imaju većinu na državnom nivou gotovo sigurno mogle bi osigurati glasove za svoje prijedloge članova Predsjedništva BiH. No, uvjet je da se identičan model primjenjuje i kod izbora člana iz Republike Srpske. Iako se očekivalo da bi se to ovaj put moglo desiti, u RS-u ostaju pri ranijim stavovima."Ustavna pozicija je vrlo definisana da se na direktan način bira član Predsjedništva iz RS-a i to je elementarno pravo svih građana RS-a", stava je Staša Košarac, zastupnik SNSD-a u PD PSBiH."Insistiramo da izbor člana Predsjedništva iz RS-a bude direktan, ali nemamo ništa protiv i spremni smo podržati da iz Federacije, recimo, bude biran u Parlamentu FBiH", izjavila je Aleksandra Pandurević, zastupnica SDS-a u PD PSBiH.Cijela priča nije ništa novo. Indirektan izbor predsjednika s ograničenim ovlastima spominjao se i prije više od 10 godina, u tzv. aprilskom paketu ustavnih promjena koji je oboren u Državnom parlamentu. Za opoziciju te 2006. godine napravljena je historijska greška."Te izmjene podrazumijevaju ne samo izbor članova Predsjedništva nego i promjenu uloge Doma naroda, njegovo svođenje na dom koji štiti oblasti koje su definisane kao vitalni nacionalni interes, i mislim da je to dobro rješenje", ocjenjuje Željko Komšić, zastupnik DF-a u PD PSBiH.Da bi se izvršila bilo kakva reforma Predsjedništva BiH, te istovremeno ispoštovala odluka Evropskog suda za ljudska prava, potrebno je prvo izmijeniti Ustav BiH kroz brisanje etničkih odrednica. U političkoj situaciji kakva je sada, sve to - čini se teško ostvarivim.