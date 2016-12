Ulaznice za događaj kojem će prisustvovati predsjednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik, a koje predstavljaju navodni poziv na inauguraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koštaju samo 450 dolara po osobi. Jedan od sponzora događaja je konzervativna kršćanska grupa koja lobira protiv LGBT populacije, pobačaja, razvoda, istraživanja embrionalnih matičnih ćelija i pornografije.

Predsjednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik pokazao je novinarima RTRS-a navodni poziv na inauguraciju novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa.Ovakav potez uslijedio je nakon što je ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak izjavio za Klix.ba da Dodik nije dobio nikakav poziv američke administracije, pri tome pozivajući Dodika da pokaže poziv ukoliko ga je dobio.Ono što je zanimljivo u cijeloj priči jeste činjenica da se RTRS potrudio da u svom prilogu ne prikaže potpis osobe koja je pozvala Milorada Dodika na takozvanu Trumpovu inauguraciju. Predsjednik RS-a je u razgovoru za ovaj mediji kazao kako je smatrao da njegov poziv ne treba biti dio neke velike priče ili harange.Poziv je, kako kaže, dobio od svojih prijatelja koji su bili u Trumpovom izbornom štabu, a koji su dio tima koji se bavi tranzicijom prethodne američke administracije ka novoj.Ipak, podaci sa interneta govore suprotno. Naime, karte za "Faith Freedom & Future Inaugural Ball" dostupne su online i mogu se kupiti za 450 dolara po osobi. Riječ je o događaju koji se održava u hotelu Hyatt Regency Capitol Hill.Organizatori su svojim gostima obećali divnu večer sa hranom, plesom i zabavom uz nadu da će ih posjetiti i predsjednik SAD-a Donald Trump ili potpredsjednik Mike Pence.Baš zbog te nade predsjednik RS-a morao je iz sigurnosnih razloga organizatorima dati sve podatke, počevši od imena i prezimena, datuma rođenja pa sve do jedinstvenog matičnog broja.Onima koji su zainteresovani da zajedno s Dodikom prate "Trumpovu inaguraciju" potrebno je samo 450 dolara, e-mail pozivnica i brzina u rezervisanju, s obzirom na to da je broj ulaznica ograničen.Ruku na srce, "Trumpova inauguracija" po Dodikovoj mjeri koštat će vas nešto više s obzirom na to da noćenje u hotelu Hyatt Regency Capitol Hill košta 1.000 dolara po noći ukoliko u njemu planirate ostati minimalno četiri noći. Rezervaciju možete izvršiti i telefonom Hyatt Regency Capitol Hilla na broj +1 202-737-1234.Organizatori događaja kojem će prisustvovati i Dodik odgovorili su gostima i kako da dođu na svečanost, objašnjavajući da je najlakši način doći podzemnom željeznicom.Za detaljnije informacije o organizaciji zamolili su zainteresovane da kontaktiraju Family Research Council (FRC). Prema podacima dostupnim javnosti sa Wikipedije , FRC je konzervativna kršćanska grupa koja lobira i promoviše tradicionalne porodične vrijednosti i konzervativnu politiku.FRC lobira protiv LGBT populacije, pobačaja, razvoda, istraživanja embrionalnih matičnih ćelija i pornografije. Southern Poverty Law Center (SPLC) proglasio je ovaj centar 2010. godine organizacijom koja koji širi mržnju.Inače, u Washingtonu i širom SAD-a organizovana je masa dešavanja u povodu inauguracije američkog predsjednika, a koji nemaju nikakve veze sa zvaničnom inauguracijom već su samoinicijativni. Na jednom od njih očito će prisustvovati i predsjednik RS-a zajedno sa svojom suprugom.Na zvaničnoj inauguraciji Donalda Trumpa u organizaciji američke administracije bit će prisutni samo ambasadori zemalja pa tako i ambasador BiH.