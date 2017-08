CIA: BiH ima najveću stopu nezaposlenosti mladih ljudi u svijetu

Prema podacima Centralne obavještajne agencije (CIA), Bosna i Hercegovina (BiH) ima najveću stopu nezaposlenosti mladih ljudi u svijetu.

CIA je početkom ovog mjeseca objavila ažurirane podatke o zemljama svijeta poznate kao The World Factbook ili CIA World Factbook. Riječ je o informacijama koje služe za zvaničnu upotrebu američkih vlasti, a u kojima se pruža jasan pregled demografije, geografije, komunikacije, državnih tijela, privrede i vojnih struktura zemalja svijeta.Vlasti u SAD-u su i ove godine posebno tretirale problem nezaposlenosti mladih osoba od 15 do 24 godine, a BiH se našla na samom vrhu liste od 134 zemlje, daleko ispred Jemena, Alžira i Etiopije.Naime, nezaposlenost mladih osoba u BiH, prema podacima CIA-e, iznosi nevjerovatnih 62,8 posto, a kao relevantni podaci korišteni su oni iz 2012. godine. Odmah ispod BiH nalaze se Kosovo i Grčka s 55,3 posto, zatim Makedonija s 53,9 posto, Španija s 53,2 posto, Južna Afrika (51,5 posto), Srbija (51,1 posto), Gvajana (46,1 posto), Hrvatska (43,1 posto) i Tunis (42,3 posto). Kompletnu listu možete pogledati ovdje CIA je u rubrici koja se odnosi na BiH ažurirala podatke o popisu stanovništva, uzimajući kao relevatne rezultate one iz 2013. godine, navodeći da u našoj zemlji živi 50,1 posto Bošnjaka, 30,8 posto Srba, 15,4 posto Hrvata, 2,7 posto ostalih i 1 posto onih koji se nisu izjasnili.Američke vlasti navode da je metodologija obrade rezultata popisa sporna i da vlasti iz entiteta Republika Srpska odbijaju priznati rezultate Agencije za statistiku BiH.Što se tiče nacionalnih praznika, CIA je u tom dijelu istakla da se u FBiH slavi 1. mart (1992.) kao Dan nezavisnosti i 25. novembar (1943.) kao Dan državnosti, a da se u oba bh. entiteta slavi 9. maj (1945.) kao Dan pobjede nad fažizmom i 21. decembar (1995.) kao Dan Dejtonskog mirovnog sporazuma. Neustavna proslava 9. januara kao Dana RS-a nije navedena.U informacijama se opširno tretira i ekonomska situacija u BiH za koju piše da je zemlja s ograničenim tržišnim reformama koja se snažno oslanja na izvoz metala, energije, tekstila i namještaja, kao i na doznake iz inozemstva."Visoko decentralizovana vlada sprečava koordinaciju i reformu ekonomske politike, dok pretjerana birokratija i segmentirano tržište obeshrabruju strana ulaganja. Strane banke, uglavnom iz Austrije i Italije, kontrolišu veliki dio bankarskog sektora, iako je najveća banka u entitetu Republika Srpska domaća privatna banka", navodi se u World Factbooku