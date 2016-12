"Četvorka" odgovorila Izetbegoviću: Kažite kako smo naštetili stranci i državi?

Povodom jučerašnje press konferencije SDA, ne želeći ulaziti u detaljnu analizu i iznesene stavove, četiri zastupnika SDA u Zastupničkom doma Parlamenta BiH, navode da se osjećaju pozvanim da reagiraju na izjavu predsjednika Bakira Izetbegovića

Foto: Arhiv/Klix.ba

Povodom jučerašnje press konferencije SDA, ne želeći ulaziti u detaljnu analizu i iznesene stavove, četiri zastupnika SDA u Zastupničkom doma Parlamenta BiH, navode da se osjećaju pozvanim da reagiraju na izjavu predsjednika Bakira Izetbegovića

Podsjećamo, Izetbegović je rekao da ako ljudi iz ove četvorke ne nastave da prave probleme stranci ili ovoj zemlji, podrazumijeva se da će se naći na listama, jer su to ljudi koji su dobili veliki broj glasova'.



"Zbog javnosti i članstva SDA želimo jasno poručiti predsjedniku Izetbegoviću da u potpunosti odbacujemo i osuđujemo komentar po kojem smo mi ljudi koji su pravili i prave probleme stranci i posebno državi", navode u reagiranju.



Prema njima izjava, ustvari, samo potvrđuje opravdanost borbe i zalaganja za političke prinicipe o kojima javno govore.



"Nije prvi put da predsjednik Stranke iznosi neutemeljene i paušalne stavove o našem djelovanju, ali ova izjava jednostavno je sramotna provokacija koju ne smijemo prešutjeti. Zato, pozivamo predsjednika SDA Bakira Izetbegovića da javno povuče ovakve teške kvalifikacije ili neka javnosti kaže šta konkretno i kojim našim potezom smo dosada 'pravili probleme stranci ili državi'... Šta je to štetno za SDA ili državu BiH što smo mi učinili dosad?", pitaju zastupnici Izetbegovića.



Poručuju da nisu nikakav problem za SDA ako traže reformu stranke i bore se za političke principe, a to bi trebao prihvatiti svaki dobronamjeran građanin BiH, a posebno svaki član SDA, a ponajviše predsjednik Stranke jer je i najodgovorniji.



"Protiv SDA i države rade oni koji namještaju slabe ljude, interesno i porodično povezane postavljaju na važna mjesta u državi i koji zbog vlastitog autizma i nespremnosti izgradnje jake stranke i njene državotvorne pozicije jednakih šansi i tretmana na prostoru cijele BiH, ne znaju zaštititi interes ni naroda ni države BiH od učestalih ataka Dodika, pa nerijetko i Čovića. To je ono što naša javnost vidi, kao što vidi i zna ko upravlja ovom zemljom i ko je najodgovorniji za stanje u kojem se nalazimo. A mi smo dosadašnjim djelovanjem pokazali da znamo kako zaštititi i državu Bosnu i Hercegovinu, pa time i SDA, što i našim javnim djelovanjem i postupcima u Parlamentu BiH i činimo", kaže se na kraju saopćenja.



Pismo potpisuju Salko Sokolović, Sadik Ahmetović, Šemsudin Mehmedović i Senad Šepić.