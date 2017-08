Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu obratio se Ani Babić, predsjedavajućoj Skupštine KS, a u cilju skretanja pažnje zbog neobjavljivanja Zakona o visokom obrazovanju u Službenim novinama KS.

"S obzirom na to da je Skupština KS na svojoj 32. Redovnoj sjednici, održanoj 31.7.2017. g., usvojila Zakon o visokom obrazovanju KS (u daljem tekstu: ZOVO), koji ni do danas nije objavljen u Službenim novinama KS, za razliku od drugih akata usvojenih na istoj sjednici, koji su odmah objavljeni, kao zainteresovana strana tražimo urgentno postupanje i upućivanje ZOVO na objavljivanje", stoji u saopćenju kojeg potpisuje predsjednik SPUS-a Merim Serdarević.On ističe da je ZOVO neophodno što prije objaviti u Službenim novinama zbog svih beneficija i pogodnosti koje za studente nosi. Serdarević smatra da bi se zakon morao objaviti prije početka nove akademske godine."Da bismo stigli implementirati sve pogodnosti i beneficije koje ZOVO KS nosi, neophodno je da on već u predstojeći četvrtak bude objavljen u Službenim novinama KS", stoji u saopćenju.Serdarević se u pismu pozvao na Ustav KS o Zakon o objavljivanju propisa istaknuvši kako govori u ime 35.000 studenata Univerziteta u Sarajevu."Nadam se i vjerujem da će prevladati razum i želja za opštim boljitkom, te da neće biti potrebe da se u ovaj proces uključuje Uprava za inspekcijske poslove KS i Tužilaštvo KS. Nadam se da ćete pokazati studentima, da su oni i njihova prava na prvom mjestu i da će studenti naredne dane provesti spremajući ispite, a ne na ulici tražeći poštivanje Zakona", zaključuje se u pismu.Zakon o visokom obrazovanju je podigao prašinu u Kantonu Sarajevo jer sami vrh Univerziteta smatra kako on nije dobar, dok pojedini smatraju kako predstavlja kraj autonomije UNSA i upliv politike u svakodnevna odlučivanja.