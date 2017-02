Čekaju nas obilna kiša i snijeg, čak do 70 litara po kvadratnom metru

Foto: Arhiv/Klix.ba

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje jače naoblačenje sa zapada koje će usloviti obilnije padavine u cijeloj zemlji.

Jake padavine se očekuju od poslijepodnevnih sati. Krajem dana će doći do pada temperature zraka i kiša će u noći na subotu preći u snijeg ili susnježicu u većem dijelu zemlje, osim na jugu.



U većem dijelu Bosne se očekuje između 20 i 50 litara padavina po metru kvadratnom, u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne od 30 do 70 litara po metru kvadratnom, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti umjerene jačine s jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka će biti uglavnom između 3 i 9 stepeni, a najviša dnevna između 11 i 17 stepeni.



Padavine će obilježiti i prvi dio subote. U Hercegovini će biti oblačno s kišom, dok će u Bosni prije podne preovladavati snijeg ili susnježica. U drugoj polovini dana očekuje se prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti.



Najniža jutarnja temperatura zraka će biti uglavnom između -2 i 2 stepena, na jugu zemlje od 5 do 9 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 1 i 5 stepeni, na jugu zemlje od 7 do 10 stepeni.



U nedjelju nas očekuje ljepše vrijeme – uglavnom sunčano uz umjerenu naoblaku. Vjetar u Bosni slab, u Hercegovini umjerene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka će uglavnom biti između -7 i -2 stepena, na jugu zemlje od 0 do 4 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka će većinom b iti između 4 i 9 stepeni, na jugu zemlje od 11 do 14 stepeni.