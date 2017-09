Netransparentno zapošljavanje u javnu upravu veliki je i izražen problem našeg društva te ozbiljan razlog zbog kojeg mladi ljudi odlaze iz zemlje, jedan je od glavnih zaključaka kampanje Centara civilnih inicijativa.

CCI je ovom prilikom organizirao i u Mostaru uličnu akciju "Pošteni javni konkursi – jednaka šansa svakome", koja se provodi u sklopu kampanje "Sposobnim, a ne podobnim". U okviru kampanje prikupljaju se potpisi podrške građana zahtjevu za jasno odvajanje političkih funkcija od profesionalnih pozicija u okviru javnog sektora te pošteno zapošljavanje u državnoj službi, zdravstvu, prosvjeti, javnim preduzećima...



Ivica Ćavar, projekt menadžer CCI-a kazao nam je da je ovo nastavak aktivnosti u okviru kampanje koja se odvija u svim većim gradovima Bosne i Hercegovine.



"Brojne su naše aktivnosti na depolitizaciji i departizaciji zapošljavanja na svim nivoima javne uprave, a naglasak stavljamo na javne konkurse koji moraju biti maksimalno transparentni i koji trebaju dati jednake uslove za sve one koji se prijavljuju i žele posao. Pričamo o ogromnim brojevima zaposelenih, oko 200 hiljada radnika u javnoj upravi imamo i oko 20 hiljada onih koji su na rukovodnim pozicijama", kazao nam je Ćavar.



CCI je utvordio da najveći problemi dođu poslije bodovanja komisije u procesu zapošljevanja, kada odgovorna osoba u instituciji ima diskrecijsko pravo da imenuje nekoga sa liste, a ne po listi kako predlaže CCI.



"Ako komisija nekog rangira na prvo mjesto, onda to treba uvažiti i rukovodioc te institucije, a ne da se na temelju nekog naknadnog razgovora uzme peti, sedmi ili deseti rangirani ili najčešće onaj koji ima političku pozadinu", jasan je Ivica Ćavar, koji je naveo da su neki kantoni kao što je Sarajevski usvojili regulativu kakvu predlaže CCI.



U ovoj organizaciji svjesni su veličinu problema, a posebno ističu da opozicijske stranke koje kritikuju način zapošljavanja u javnom sektoru, kad dođu u poziciju vlasti ponašaju se na isti način.



"To sve na kraju utiče na odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine, ljudi su frustrirani, razočarani i depresivni jer su se školovali i bili najbolji na konkursima, a opet nisu dobili posao zbog propusta koji se svjesno rade", zaključio je Ćavar iz CCI-a.



Na štandu CCI-a upoznali smo i Vladislava Pikulu, diplomiranog inžinjera poljoprivrede koji nam je kazao da ovakve akcije treba raditi kontinuirano da bi se promijenila svijest ljudi.



"Ljudi su jedini ti koji mogu da stvari promijene, ne smiju oni čekati da neko drugi to uradi za njih. Moj kolega je znam dobio radno mjesto, a za dva mjeseca je rečeno kako se to mjesto ustupa drugom jer je stranka koja je dobila vlast u toj općini predložila nekog svog", ispričao nam je Vladislav Pikula.