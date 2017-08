Čavić o ostavci glavnog revizora: Nasilje Dodikovog režima u RS-u više ne smijemo trpjeti

Foto: Arhiv/Klix.ba

Predsjednik NDP-a i zastupnik u Narodnoj skupštini RS-a Dragan Čavić održao je konferenciju za medije u povodu ostavke glavnog revizora Glavne službe za reviziju javnog sektora RS-a Duška Šnjegote zbog pritisaka vladajućeg režima u RS-u.

On je kazao da ostavka glavnog revizora mora biti razmatrana na sjednici NSRS-a, nakon čega je potrebno izabrati novog glavnog revizora na mandatni period od sedam godina.



Čavić je kazao da mu je Šnjegota kazao da on radi profesionalno, a da je ostavku podnio zbog pritisaka koji su uslijedili nakon objavljivanja revizorskih izvještaja.



Dodao je da mu se čini kako je sve tempirano jer je ostavka dostavljena nakon kolegija NSRS-a i da je to rezultat političkih pritisaka o kojima ne želi da govori. On smatra da to nije trebao uraditi jer je izašao ususret režimu u RS-u.



"NDP je bio spreman da u potpunosti napusti klupe NSRS-a i da se u nju ne vratimo sve dok se u tu instituciju ne vrati poštivanje demokratije i Poslovnika", rekao je Čavić.



Kako kaže, ukidanje nezavisne revizorske kontrole je napravilo režimski entitet podsjećajući da su u RS-u pod režimskom kontrolom i druge institucije, poput RTRS-a.



Istakao je da Šnjegota očito nije sprovodio političke diktate, poručujući da bi zapošljavanje glavnog revizora i njegovog zamjenika u institucije pod kontrolom Vlade RS-a značilo da im je zaprijećeno da neće imati hljeba, odnosno da im je bolje da šute.



Čavić je rekao da je predsjednik RS-a spreman da uguši sve institucije bez obzira na argumente i profesionalne standarde, na šta opozicija mora odgovoriti.



"Mi ćemo snagom argumenata o ovome raspravljati u RS-u, ali nasilje režima više nemamo pravo trpjeti", kazao je Čavić.



Najavio je iduće sedmice sjednicu lidera opozicije kako bi raspravljali o nasilju režima Milorada Dodika.



On smatra da je Šnjegota poslao lošu poruku građanima da se ne isplati boriti protiv nepravilnosti. Podsjetio je da glavni revizor može biti smijenjen samo u tri slučaja: ako podnose ostavku, ako je šest mjeseci spriječen da obavlja svoju funkciju i ako se ne pridržava standarda.