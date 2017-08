Ni visoke temperature nisu spriječile članice Udruženja građana "Žene Srebrenice" da se kao i svakog 11. u mjesecu okupe na protestima u Tuzli, kako bi mirnom šetnjom podsjetile domaću i svjetsku javnost na stravične zločine počinjene tokom proteklog rata u BiH, te zatražile istinu, pravdu i kažnjavanje zločinaca.

Ni visoke temperature nisu spriječile članice Udruženja građana "Žene Srebrenice" da se kao i svakog 11. u mjesecu okupe na protestima u Tuzli, kako bi mirnom šetnjom podsjetile domaću i svjetsku javnost na stravične zločine počinjene tokom proteklog rata u BiH, te zatražile istinu, pravdu i kažnjavanje zločinaca.

Prema ustaljenom protokolu okupljanje je počelo na Pingi u 12 sati, a kolona je nastavila do Gradske česme, odnosno do Trga žrtava genocida Srebrenice.



Žene Srebrenice i danas izražavaju nezadovoljstvo procesom ekshumacije i identifikacije tijela žrtava, te hapšenjem i procesuiranjem ratnih zločinaca.



Predsjednica UG Žene Srebrenice Hajra Ćatić izjavila je da više od hiljadu porodica još nije pronašlo svoje najdraže, a mnoge majke su i umrle, a nisu dočekale da ukopaju svoje najdraže.



"Borimo se za pravdu da oni koji su činili zločine, a nisu privedeni licu pravde, odgovaraju za počinjene zločine i genocid u Srebrenici", poručila je, dodavši da sve to ide sporo.



Ženama Srebrenice na današnjem mirnom protestu u Tuzli pridružile su se predstavnice Medžisa IZ iz Tuzle i Kladnja, te građani Tuzle.



"Ovdje smo da odamo počast žrtvama i da se ne osjećamo krivim što šutimo", poručila je Hasiba Saračević, predstavnica Muftijstva tuzlanskog, koja se također danas pridružila Srebreničankama u mirnoj protestnoj šetnji za istinu i pravdu.