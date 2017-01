Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović danas je sazvao hitnu sjednicu Gradskog vijeća gdje je raspravljano o projektu Plava voda, a nakon dva sata rasprave, ništa konkretno nije urađeno. Rok za potpise EBRD-u ističe sutra.

Današnja sjednica Gradskog vijeća počela je izlaganjem gradonačelnika Kasumovića koji je otvoreno istakao kako HDZ i SDA svojim glasanjem protiv odluke da na dnevnom redu Skupštine ZDK bude tačka dnevnog reda "Plava voda", žele da građani Zenice budu bez vode.



"Ukoliko ZDK do sutra ne usvoji odgovarajuću odluku, EBRD zajam od 11 miliona eura, kao i grant od 2,5 miliona eura bit će otkazani zbog ostvarivanja nepravosnažnosti. Skupština ZDK će biti u velikim problemima jer će gradu morati platiti štetu zbog zablude građana i Gradske uprave. Gubimo velike iznose novca, a u kantonu moraju biti svjesni da ću odabrati najbolje međunarodne advokate da nas zastupaju i onda će imati problem s likvidnošću kantona", izjavio je Kasumović na početku govora te dodao:



"Ubleha je dosta i trebamo početi raditi. Gospodo, mi smo četvrti grad u državi i neozbiljno je da ova tačka ne bude na dnevnom redu ZDK. Protiv toga je bio čovjek koji je u ovom gradu 20 godina, sa srednjom školom i koji hoda po parlamentima Jasmin Duvnjak, a drugi je Miralem Galijašević. HDZ i SDA ne daju građanima pitku vodu jer su oni glasali protiv ovoga".



Kasumović je u nastavku kazao kako neće dozvoliti da HDZ glasa da građani Zenice nemaju pitku vodu te je poručio vijećnicima da ne dozvole da im se dogodi ono što se jučer dogodilo u Srebrenici kada je grupa Srebreničana na sjednici Povjereništva SDA verbalno napala i izbacila sa sjednice člana Adila Osmanovića.



"Pravite osovinu zla ovdje, ako je to što radite dobro, izađite i objasnite građanima. SDA i HDZ vam ne daju pitku vodu", zaključio je Kasumović u svom obraćanju.



Vijećnik SDA Ekrem Ćosić je predložio da gradonačelnik održi sastanak s kreditorima radi utvrđivanja novog roka kako ne bi došlo do propadanja kreditorskih sredstava te je dodao da su iz Kantona poručili da nikada nisu dobili dokumente stanja finansijskog bilansa.



Iz Službe za finansije Grada Zenica su poručili da zbog ranijih kreditnih zaduženja grad nije u mogućnosti izdati kreditno osiguranje za projekt "Plava voda".



Na konstataciju Ekrema Ćosića da će današnja "bespotrebna" sjednica koštati građane Zenice četiri-pet hiljada KM, Kasumović je odgovorio:



"Imate pravo da pokažete solidarnost pa se odreknite toga jer vi dobijate taj novac".



Replicirao je i Ćosić poručivši da on zna šta radi sa svojim novcem.



Iako je današnja sjednica uredno najavljena medijima pojedini vijećnici su izjavili kako su tek jučer saznali za hitnu sjednicu, a zvanični poziv dobili tek jutros.



"Mi smo ovdje bez papira i dnevni red saznajemo prije sjednice. Ovo je ovdje još malo pa cirkus. Kada sam ulazio u politiku mislio sam da će se materijali uredno dostavljati. Ovo je zamišljeno kao privatna press konferencija Fuada Kasumovića, ali ne treba onda maltretirati gradske vijećnike. Ovo je jedan od projekata koje je radila SDA posljednjih deset godina. Rahmetli Smajlović nastavio bi raditi ove projekte u tišini, s ljudima, razgovarao bi s kreditorima... Treba i sada više raditi, a ne pričati priče. Treba ići korak po korak, a još nismo dobili ni program budžeta, plan Gradskog vijeća i mnogo toga. Ne bi me iznenadilo da me u 2 ujutro nazovu i kažu vanredna sjednica je u tri sata", poručio je vijećnik SDA Spahija Kozlić na današnjoj sjednici.



Jasmin Hodžić, Almir Babajić i Sanjin Aldobašić danas su sa govornice poručili kako je previše vremena na sjednici potrošeno uzalud te da je potrebno poduzeti konkretne radnje.



"Meni je bilo muka gledati ovakve sjednice, a tek sada mi je muka učestvovati. Kako je i Babajić rekao, da smo Švicarska prvo bismo riješili problem vode i grijanja pa gradili sve ostalo. Ukoliko je rješenje da se ne sazivamo za sedam dana, možemo predložiti šta može biti garant za kredit", izjavio je Aldobašić.



Dok je vrijeme isticalo, a Zenica gubila kredit za jedan od historijskih projekata, vijećnici su se i našalili i nasmijali.



Zaključci današnje sjednice su da se uputi zahtjev Skupštini ZDK da hitno donese relevantnu odluku na osnovu preuzete obaveze, da Grad Zenica osigura u imovini potrebnu garanciju, a gradonačelnik Kasumović se zadužuje da s premijerom ZDK Miralemom Galijaševićem pronađe adekvatno rješenje za projekat, što obuhvata i upućivanje molbi EBRD-u za prolongiranje roka koji ističe sutra.