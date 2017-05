Broj oboljelih od Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa povećava se iz godine u godinu. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, zabrinjavajuće je to što raste broj djece koja boluju od ovih bolesti.

Broj oboljelih od Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa povećava se iz godine u godinu. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, zabrinjavajuće je to što raste broj djece koja boluju od ovih bolesti.

Udruženje oboljelih od Morbus Crohna i ulceroznog colitisa organizovalo je danas performans ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo pod nazivom "Zajedno smo jači" a povodom Svjetskog dana upalnih bolesti crijeva (IBD).



Od ovih bolesti, koje se nazivaju i studentskim bolestima jer najčešće obolijevaju mladi, u Bosni i Hercegovini boluje 1.600 osoba od kojih je 150 djece uzrasta do 15 godina.



"Obilježavamo dan performansom kako bi sve vlade u BiH vidjele nas pacijente i pokušale naći rješenje za naše probleme. Udruženje postoji 15 godina i izborili smo se za mnoge statuse pacijenata, ali svakom promjenom vlasti mi te statuse gubimo. Ne priznaju nam invalidnost i mladi ljudi na pragu života su prepušteni sami sebi. Pokušavamo prikazati naš problem dostojanstveno i živjeti zajedno s vama, a poručiti da nam društvo i zajednica trebaju pomoći", kazala je Alma Hadžić, predsjednica ovog udruženja.



Problem kod ovih bolesti je taj što je nekada potrebno i do pet godina od pojave prvih simptoma da se bolest dijagnosticira. Oboljeli u regiji i svijetu imaju prava jer su, kada se bolest aktivira, nemoćni da rade, trpe bolove i imaju druge probleme, zbog čega moraju odsustvovati s posla i nastave. Za opravdanja se snalaze, jer to nije sistemski riješeno u BiH.



"Izborili smo se za terapiju, ali imamo problem u školama i na radnim mjestima. Naš invaliditet se ne vidi dovoljno da bi nam dali podršku i riješili probleme i zaista ne razumiju", istakla je Hadžić.



Studentica treće godine Ekonomskog fakulteta UNSA Enida Suljagić osjetila je prve simptome prije 14 godina. Dijagnoza je uspostavljena nakon nekoliko mjeseci.



"Bolest je nevidljiva jer izgledate kao zdrava osoba i teško ljudi povjeruju da ste bolesni. Potrebne su nam olakšice i razumijevanje prilikom školovanja i zapošljavanja jer je ova bolest kao stanje i nikada ne znate kada se može aktivirati. Možete biti dobro duži period i onda najednom dođe do promjene i klonete", kazala je Suljagić.



Kronova bolest je hronična upalna bolest crijeva koja može zahvatiti bilo koji dio probavnog sistema, ali najčešće je riječ o zadnjem dijelu tankog crijeva ili debelom crijevu. Ova bolest može se pojaviti bilo kada u životu, a mogući su i dugi periodi remisije kada nema nikakvih simptoma. Tačan uzrok pojave Kronove bolesti nije poznat, ali najčešće se povezuje s infekcijama, disfunkcijom imunološkog sistema i prehranom. Okidačem se smatraju stresne situacije.



Ulcerozni kolitis je upalna bolest crijeva koja najčešće zahvata distalni dio debelog crijeva (kolona) i rektum, a nema poznatog uzroka. Uzrokuje čireve na sluznici rektuma i debelog crijeva, što rezultira bolovima u trbuhu, proljevom, često pomiješanim s krvlju i gubitkom težine.



Kod obje vrste bolesti potrebno je potpuno promijeniti način ishrane, jer oboljele osob moraju jesti samo zdrave namirnice koje nisu teške za probavni sistem.