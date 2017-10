Britanski Economist objavio tekst u kojem opisuje kako bh. komičari ismijavaju genocid u Srebrenici

Britanski magazin The Economist objavio je tekst u kojem opisuje kako se bh. komičari šale na račun genocida u Srebrenici. U tekstu pod naslovom "Bosanski stand-up komičari ismijavaju genocid" prepričan je vic o srebreničkoj udovici koja identificira tijelo svoga supruga, a koji je novinaru magazina ispričao komičar Navid Bulbulija u jednom sarajevskom kafiću.

Britanski magazin The Economist objavio je tekst u kojem opisuje kako se bh. komičari šale na račun genocida u Srebrenici. U tekstu pod naslovom "Bosanski stand-up komičari ismijavaju genocid" prepričan je vic o srebreničkoj udovici koja identificira tijelo svoga supruga, a koji je novinaru magazina ispričao komičar Navid Bulbulija u jednom sarajevskom kafiću.

Nakon ispričanog vica, novinaru Economista je bilo i više nego jasno zbog čega ga Bulbulija ne priča na pozornici, ali nejasno zbog čega ga uopće priča i zašto postoji vic o genocidu. No, jedan je ispričao i Mirko Komljenović, a tiče se broja pauka crnih udovica na Balkanu.Bulbulija je kazao novinaru da sebe ne smatra političkim komičarom, jer je politika u BiH apsurdna sama po sebi, navodeći da su članovi Predsjedništva BiH pripadnici tri naroda, da se u glavnoj stolici mijenjaju svakih osam mjeseci kako bi svi imali jednaku priliku da budu predsjedavajući.Komičar Omer Hodžić insistira na tome da je politika uvijek smiješna. On svoje stand-up tačke, kako tvrdi, uglavnom izvodi u Republici Srpskoj, kako bi svoju publiku i sebe doveo u neugodnu situaciju."Vi ste Srbi, zar ne? Jesam li ja jedini Omer kojeg ste upoznali, a da ga niste ubili? Usput, moram vam zahvaliti za penziju, ne bih je imao da mi niste ubili oca", ispričao je Hodžić jedan od svojih viceva.Jedan od najpoznatijih stand-up komičara u regiji Peđa Bajović priznaje da su mu tačke o politici omiljene. Novinar ga opisuje kao pravog Jugoslavena, rođen je u Crnoj Gori, odrastao u Srbiji, živio u Bosni i Hercegovini, a trenutno živi u Hrvatskoj."Izvodeći tačku o odnosima među spolovima, Bajović računa razlike između muškaraca i žena, a publika se može sjetiti samo tri koje on predstavlja palcem, kažiprstom i srednjim prstom, poznatim srpskim pozdravom s tri prsta. 'Požurite! Pogledajte šta ste me natjerali da uradim usred Sarajeva', kazao je Bajović publici 'moleći' da se sjete još neke razlike", navodi s u tekstu.Economist zaključuje da bi čak i američki komičar Louis CK, poznat po svojim kontroverznim nastupima, dva puta razmislio prije nego što ispriča vic na račun genocida.