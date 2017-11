Božo Ljubić: Bez promjene Izbornog zakona izbori nemaju smisla

Foto: Arhiv/Klix.ba

Predsjednik Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora (HNS) Božo Ljubić kazao je kako je čvrst stav predstavnika Glavnog vijeća HNS-a, i općenito hrvatskih političkih predstavnika, da bez izmjena Izbornoga zakona, sukladno odluci Ustavnog suda BiH, izbori u BiH ne bi imali smisla iako bi se oni formalno mogli raspisati.

"Izbori u BiH ne bi imali smisla iako bi se mogli formalno raspisati s obzirom na to da se izborni rezultati ne bi mogli implementirati, jer se ne bi mogli izabrati predsjednik i dopredsjednici FBiH, Vlada FBiH, niti Parlamentarna skupština BiH, te kako se zbog svega navedenog Izborni zakon mora mijenjati", kazao je Ljubić nakon današnje sjednice Glavnog vijeća HNS-a.



Napomenuo je kako će se 15. novembra Izborni zakon, koji je usvojen u Domu naroda BiH, naći pred zastupnike Zastupničkog doma, te kako bi najbolje bilo da on bude usvojen u onom izvornom obliku kako je usvojen u Domu naroda.



Ako neko smatra da Izborni zakon može biti bolji bilo bi dobro, kako je kazao Ljubić, da amandmanima reagira na taj zakon. Nakon toga bi se kroz proces usaglašavanja kroz dva doma došlo do riješenja koje bi bilo prihvatljivo za sve i sukladno odluci Ustavnog suda BiH.



"Bez obzira na to što neki smatraju da bi promjene Izbornog zakona predstavljale rizik za BiH ja tvrdima, i to je naš stav, najveći rizik je pokušaj zadržavanja statusa quo. Svrha politike je pravednost, a pravednost znači mir, suprotno tome ako nema pravednosti imamo nemir i nestabilnost. BiH ovakva kakva jeste podijeljena je nepravedno na dva načina, strukturalno tomu nepravedna je jer je podijeljena na dva entiteta u kojima su dva konstitutivna naroda većina i institucionalno je nepravedna jer ima nepravedan Izborni zakon", kazao je LJubić.



Po njegovim riječima, i Ustavni sud BiH je dodatno potvrdio kako je zapravo i sadašnji Izborni zakon neustavan, i odgovornost je na svima u BiH da se uđe u promjene koje će dovesti do pravednih rješenja, u prvom redu kada je riječ o izboru legitimnih predstavnika naroda.



Ljubić je naglasio kako do promjena Izbornog zakona mora doći te kako je to i stajalište relevantnih međunarodnih predstavnika, uključujući i OESS.



"Velika je odgovornost na onima koji su se do sada protivili promjenama Izbornog zakona. Glavno vijeće HNS-a će ovom pitanju pristupati kao i do sada na jedan i državno i nacionalno odgovoran način", kazao je Ljubić.



Dodao je kako je tokom današnje sjednice bilo riječi i o funkcioniranju Ureda i Zaklade za besplatnu pravnu pomoć braniteljima a koje je utemeljilo Glavno vijeće, te kako je zaključeno kako su i Ured i Zaklada ispunili svoju zadaću i kako imaju podršku Vijeća za njihovo daljnje funkcioniranje.



Novinarima se obratio i voditelj Odjela za ustavno-pravna pitanja Glavnog vijeća HNS-a Bariša Čolak koji je kazao kako su krajnji rokovi za promjenu Izbornog zakona BiH najkasnije do raspisivanja izbora iduće godine. Pojasnio je kako nije dobro i da se ne preporučuje da se izborno zakonodavstvo mijenja u onoj godini kada se raspisuju izbori, ali sve što se napravi do dana raspisivanja izbora bilo bi uredu.



"Ne želim ni pomišljati na to da se neće dogoditi promjene Izbornog zakona jer mislim da nikome ne odgovora stanje konfuzije nereda i nefunkcionalnosti države. Mislim da nitko od političkih aktera bez obzira za što se on zalagao takvo stanje neće dopustiti", zaključio je Čolak.