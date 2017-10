Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić svečano je jutros dočekao premijera Republike Bugarske Boyka Borisova koji je jučer doputovao u službenu posjetu Bosni i Hercegovini, a na konferenciji za medije su izrazili spremnost za saradnju dviju država.

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić kazao je da je ovaj dolazak vrlo važan jer je riječ o političkim predstavnicima države koja je prva podržala nezavisnost BiH.



"Evropske integracije i ekonomska saradnja su bile u fokusu naših današnjih razgovora. Posebno imajući u vidu da Bugarska preuzima predsjedavanje Evropskom unijom. Period je to u kojem će Bosna i Hercegovina dobiti kandidatski status za pristup Evropskoj uniji. Posebno sam zahvalan zbog činjenice da će Bugarska insistirati na proširenju EU", kazao je Zvizdić.



Dodao je da je proširanje Evropske unije ključni faktor da Bosna i Hercegovina nastavi na na svom putu evropskih integracija.



"Smatramo da ekonomska saradnja može biti obimnija i sadržajnija. Imat ćemo česte posjete i saradnju na brojnim sajmovima, gdje možemo unaprijediti saradnju. Konstatovali smo također lošu putnu infrastrukturu. Posebno ćemo raditi na realizaciji projekata uvezivanja BiH sa Zapadnim Balkanom", istakao je Zvizdić.



Istakao da su razgovarali o povezivanju aviolinija i da su razmatrali mogućnost da naprave avioliniju Sofia - Skoplje - Sarajevo.



"U posjetu su nam došli pravi prijatelji. Dočekujemo ih otvorenog srca i raširenih ruku. Radit ćemo na značajnim projektima, bitnim za cijeli Balkan. Prijateljsko okruženje je ključni faktor da uspijemo u našim naumima", kazao je Zvizdić.



Premijer Republike Bugarske Boyka Borisova rekao je da s jedne strane postoji realna šansa, a da s druge strane ne treba biti veliki optimista.



"Slijedi predsjedavanje Bugarske, a onda će naši prijatelji iz Austrije, a onda će Rumunija predsjedavati. Treća šansa je to što je sve u rukama političke elite na Balkanu. Ako mi samo ne shvatimo da prošlost treba da ostane u prošlosti, a mi trebamo da idemo naprijed", rekao je Borisov.



Dodao je da je nemoguće da postoje neriješena pitanja, koja možemo ostaviti iza sebe.



"Zapadni Balkan ne može uspjeti bez Srbije, Hrvatske, ali ni bez Bosne i Hercegovine. Između svih tih država postoji kamen spoticanja. To moraju da riješe vaše elite. Tu se ne može očekivati pomoć Evrope. Ona ima svoje probleme i svoje strahove", rekao je Borisov.



Istakao je da su različite religije prednost, ali da je problem radikalni islam.



"Od mog kolege dobio sam uvjeravanja da u Bosni i Hercegovini takav islam ne postoji", rekao je Borisov.