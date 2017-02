Borenović: Žestoko ćemo uzvratiti u slučaju revizije tužbe

Predsjednik PDP-a Branislav Borenović izjavio je danas da će ta stranka "žestoko“ uzvratati, ukoliko bude pokrenuta revizija tužbe BiH protiv Srbije za genocid, na kojoj insistira predsjednik SDA Bakir Izetbegović.

Branislav Borenović (Foto: Arhiv)

"O tome ćemo mnogo manje pričati, a više raditi i to s osmjehom na licu da pokažemo ljudima koji su doveli BiH u vrlo opasnu situaciju da za to moraju snositi odgovornost", naveo je Borenović u izjavi novinarima u Banjoj Luci.



Nije otkrio koji će to biti potezi, kojima će uzvratiti na reviziju tužbe.



Smatra da će eventualna revizija tužbe zaustaviti BiH u procesu napretka.