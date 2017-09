Bivši predsjednik NO ViK-a optužio Konakovića za nestašicu vode u Sarajevu

Tajib Delalić (Foto: novigradsarajevo.ba)

Tajib Delalić, doskorašnji predsjednik Nadzornog odbora KJKP “Vodovod i kanalizacija”, izdao je saopćenje u kojem iznosi svoj stav o problematici nestašice vode u glavnom gradu BiH.

On na početku svoga saopćenja tvrdi kako posjeduje malo poznate činjenice koje javnost treba znati. Dalje, njegov osnovni fokus jeste teza kako premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković navodno manipuliše činjenicama kroz koje "gradi svoj politički lik".



Saopćenje prenosimo u cjelosti:



"Želim da istaknem odmah na početku da Skupština i Nadzorni odbor VIK-a nisu smijenjeni zbog nerada, neznanja ili nepoimanja problematike i potreba VIK-a, već zbog zakonom propisanih procedura koje premijeru Konakoviću ne dozvoljavaju samovlašće, a koji iz samo njemu poznatih razloga od početka mandata napada menadžment VIK-a i generalnog direktora Nezira Hadžića.



I Skupština i Nadzorni odbor su mišljenja da je menadžment dobro radio posao u uslovima u kojima se našao u trenutku preuzimanja mandata jer su dobro poznavali stanje i odnose u VIK-u. Ono čemu se nisu nadali i što nisu očekivali je surov i nekorektan odnos isključivo premijera Konakovića, koji je resornog ministra i kompletnu Vladu Kantona Sarajevo podredio svojim namjerama, tj. onemogućavanju preduzeću VIK da se oporavi i stabilizuje sistem vodosnabdijevanja, uskraćujući mu svaku moguću finansijsku pomoć, a istovremeno gurajući ga u kredit EBRD-a znajući ili neznajući da ta sredstva neće biti operativna bar u naredne dvije godine (2016. i 2017. godina). Kako je moguće da se u kantonalnom budžetu za 2017. godinu, vrijednom preko 700 miliona KM, za rješavanje gorućeg problema vodosnabdijevanja ne nađe ni milion KM.



Također, premijer je zaboravio informisati javnost da će nakon isteka grejs perioda od tri godine, voda u Sarajevu biti skuplja i do 100%, a njegova demagogija o tome kako će kredit vratiti nelegalni potrošači je bacanje prašine narodu u oči. Najveći dug prema preduzeću (oko 45 miliona KM) imaju korisnici u objektima kolektivnog stanovanja gdje VIK nema mogućnost isključenja sa mreže zbog jedinstvenog sistema cjevovoda u zgradama. Ovaj problem VIK sam nije mogao riješiti, jer on mora biti riješen donošenjem propisa koji omogućavaju efikasnu naplatu kod ovih potrošača. Ti propisi i njihovo donošenje bili su posao premijera i Vlade kojoj je na čelu, međutim za tri godine na tom polju Vlada nije učinila ništa.



Isticali smo da su potrebna hitna ulaganja kako ne bi zaprijetio kolaps sistema, što je premijer uporno ignorisao, te tako funkciju snabdijevanja grada vodom stavio u jako tešku i nepodnošljivu situaciju.



Potpuno svjesni stanja koje smo zatekli, upravljačke strukture (Uprava Preduzeća, Nadzorni odbor i Skupština preduzeća) su u više navrata uputile zahtjev prema premijeru, Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo kao osnivačima Preduzeća za sukcesivnim ulaganjem u vodovodni sistem (kopije tih zahtjeva dajem na uvid svima koje to interesuje uz ovo saopćenje). Iako smo u tome imali podršku resornog ministra, premijer je lično zabranio ministru finansija da u budžet za 2017. godinu uvrsti sredstva za rekonstrukciju vodovodne mreže koja su tražena, iako je za komunalnu privredu planirano oko 50 miliona KM koji su usmjereni drugim komunalnim preduzećima. Neudovoljavanje spomenutom zahtjevu premijer je pravdao neosnovanim tvrdnjama da je ova uprava VIK-a nesposobna da implementira tražena sredstva, dok je paralelno neistinom vršio svakodnevni pritisak putem medija tražeći publicitet i tvrdeći da za stanje na terenu odgovornost snose upravljačke strukture, otežavajući time ionako tešku situaciju izazvanu sušom i nestašicom vode u vodozahvatima.



Neslaganje sa premijerom KS Elmedinom Konakovićem pojavilo se prilikom izrade Studije za neprihodovanu vodu, gdje je premijer od Nadzornog odbora tražio da izabere drugoplasiranu firmu Dževada Koldže, koja je imala 300.000 KM skuplju ponudu od prvoplasirane firme na javnom pozivu. Poštujući zakonske odredbe, Nadzorni odbor nije pristao na nezakonite radnje, i tog trenutka prestala je svaka vrsta komunikacije premijera sa organima VIK-a, a krenule su javne optužbe da smo svi nesposobni kao priprema i uvod za sve ovo što se sada događa.



Premijer samostalno okolo skuplja samoproglašene eksperte ili svoje bliske prijatelje proglašava takvima, i tešku situaciju u VIK-u svojim manirom i nesuvislim potezima, upličući se u rukovođenje, Preduzeće dovodi do ruba katastrofe.

Interesantno je primijetiti da u vrijeme kreiranja budžeta Kantona Sarajevo i nasušne potrebe za investiranjem u VIK, premijer nonšalantno i džentlmenski poklanja pola miliona KM sumnjivim biznismenima, dok VIK u kritičnoj situaciji kakva je nastupila, bez ikakve podrške Vlade KS, koristeći vlastite resurse pristupa nizu značajnih projekata koje premijer nije našao za shodno nikada da spomene.



Isključivani su nelegalni korisnici, uvećava se obim naplate, ulaže se u mrežu 425 hiljada KM iz vlastitih sredstava, vrši se rekonstrukcija cjevovoda Obala Kulina bana, obezbjeđuju se dodatne količine vode sa izvorišta Tilava, stavlja se u funkciju filter postrojenje Vogošća, ulaže se 200 hiljada KM iz vlastitih sredstava u agregate, vraća se stari dug Elektroprivredi u iznosu od 1,5 miliona KM, pristupa se realizaciji projekta stabilizacije stanja u naselju Dobrinja, pokreću se aktivnosti na nabavljanju pumpnih agregata u vrijednosti od milion KM, vrši se ugradnja i zamjena zatvarača (graničnih i običnih) vrijednosti 200 hiljada KM.



Samovoljnim odlukama na Vladi KS, premijer gradi svoj politički lik ponukan činjenicom da je to uspio sličnim potezima smjenom komesara u MUP-u KS, smjenama u Zavodu zdravstvenog osiguranja, Turističkoj zajednici KS, GRAS-u, a sada nastojeći da to uradi i u VIK-u.



Iako se ni u jednoj oblasti u kojoj je premijer vršio spektakularne smjene, poslije toga nije desilo poboljšanje stanja, premijer Konaković neće prestati i nema ga ko u tome zaustaviti, sve dok sam sebe ne smijeni svojom demagogijom. To potvrđuje i njegova izjava da će ako treba prekršiti i zakon, ali da se njegova volja zadovolji", stoji u saopćenju predsjednik smijenjenog Nadzornog odbora

KJKP “Vodovod i kanalizacija” Tajiba Delalića.