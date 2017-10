Bijeljina: Banja Dvorovi pred stečajem, radnici sami trebaju izabrati rukovodstvo

Gradska uprava Bijeljina ponudila je radnicima Banje Dvorovi da sami do četvrtka, 19. oktobra, izaberu novo rukovodstvo ove ustanove, te obećala i da će nastaviti da otplaćuje kredit, izjavio je gradonačelnik Mićo Mićić.

On je istakao da postoji i obećanje da se na osnovu odluke Vlade Republike Srpske odgode, odnosno reprogramiraju, dugovi prema Poreskoj upravi, saopšteno je iz Gradske uprave.



"U protivnom, u četvrtak, 19. oktobra, proglasit ćemo stečaj i, prema Zakonu, iz stečajne mase isplatiti plate radnicima, dugove Poreskoj upravi i druge obaveze. Ako dođe do stečaja, potražit ćemo strateškog partnera koji bi dokapitalizovao Banju i obnovio njen rad", rekao je gradonačelnik Bijeljine, gdje je danas održan predstavnika Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, Gradske uprave i Banje Dvorovi na kojem su razmatrana moguća rješenja za probleme ove ustanove.



On je naglasio da je problem Banje Dvorovi složen, da traje već godinama i da nije moguće pronaći brzo rješenje.



Prema njegovim riječima, nakon izbora novog rukovodstva Banje, Gradska uprava je početkom godine predložila da svi radnici Banje pređu na minimalna primanja, a da oni koji su pred penzijom dobiju otpremnine. Takođe, Gradska uprava je preuzela otplatu kredita u visini od 450.000 KM, a iz gradskog budžeta samo ove godine izdvojeno je 205.000 KM za prevazilazak problema u Banji.



"Ipak, sedam mjeseci nakon preduzimanja ovih mjera Banja je i dalje u problemima", istakao je Mićić.



Savjetnik ministra trgovine i turizma Republike Srpske Aleksandar Đurić naglasio je da su u Banji kulminirali nagomilani dugogodišnji problemi.



"Sva eventualna rješenja su u suprotstavljenim interesima. Gradonačelnik je više puta boravio u Vladi i ministarstvima pokušavajući da pronađe rješenje, ali problemi su zaista veliki. Ministarstvo trgovine i turizma je nekoliko puta prethodnih godina grantovima pomagalo Banji novčanim sredstvima u iznosima oko 100.000 KM za podsticanje razvoja turizma", naveo je Đurić.



Predsjednik Sindikata Banje Dvorovi Zoran Ostojić očekuje da će radnici imenovati novo rukovodstvo do četvrtka, 19. oktobra, dodavši da će tražiti podršku Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske.