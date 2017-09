BiH se zvanično usprotivila izgradnji Pelješkog mosta

Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH danas se zvanično usprotivio izgradnji Pelješkog mosta i to usvajanjam Deklaracije koju je podržala većina parlamentarnih stranaka.

Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH danas se zvanično usprotivio izgradnji Pelješkog mosta i to usvajanjam Deklaracije koju je podržala većina parlamentarnih stranaka.

Pelješki most

Riječ je o Deklaraciji kojom državni parlamentarci pozivaju Hrvatsku i Evropsku uniju da bez odlaganja obustave sve radnje na najavi početka izgradnje Pelješkog mosta.Također upućen je poziv susjednoj zemlji da se hitno uključi u bilateralne razgovore sa BiH radi postizanja rješenja u pogledu razgraničenja na moru na principima uvažavanja suverenih prava BiH.Izgradnji Pelješkog mosta nije se samo uprotivila jedna politička stranka, kako se to predstavlja u Hrvatskoj, već većina stranaka u Parlamentarnoj skupštini BiH s obzirom na to da su pored SDA potpisnici Deklaracije i zastupnici iz reda SDP-a, SBB-a, SDS-a, Nezavisnog bloka, DF-a, A-SDA i BPS-a.Iz Deklaracije je ranije izbačen dio u kojem Zastupnički dom PSBiH traži od nadležnih institucija BiH pokretanje procedure izlaska iz Ugovora o granici BiH i Hrvatske.Usvajanju je prethodila žestoka rasprava na sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH tokom koje su HDZ-ovi parlamentarci optužili bošnjačke političare da pokušavaju disciplinirati Hrvatsku i da brane građanima BiH da vole svoje susjede.Parlamentarci su se tri puta izjašnjavali o tekstu Deklaracije s obzirom na to da je predsjedavajuća Zastupničkog doma PSBiH Borjana Krišto (HDZ) stavila prvo na glasanje tekst Deklaracije, a nakon toga zaključke SDS-a koji su dopuna.Glasanje je tako na zahtjev klubova ponovljeno još dva puta, a SDS je u konačnici podržao tekst Deklaracije i na taj način omogućio njeno usvajanje (entitetska većina). Nakon usvajanja zastupnici su se izjasnili i o zaključcima SDS-a koji su usvojeni.