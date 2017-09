Žestoka rasprava o Pelješkom mostu: HDZ optužuje bošnjačke političare da pokušavaju disciplinirati Hrvatsku

Zastupnički doma Parlamentarne skupštine BiH danas je nastavio raspravu o Izvještaju o aktivnostima u vezi sa izgradnjom Pelješkog mosta, čiji je podnosilac Ministarstvo komunikacija i transporta BiH.

Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba

Šef Kluba zastupnika HDZ-a BiH Nikola Lovrinović kazao je da ima dojam kako se u našoj zemlji tumači štetnim šta god učini Hrvatska u BiH. On je istakao da se BiH "ozbiljnije" počela baviti izgradnjom Pelješkog mosta prije nekoliko mjeseci.Prozvao je zastupnicu DF-a Hanku Vajzović koja je pokrenula pitanje o izgradnji Pelješkog mosta ističući kako su državni parlamentarci preglasavanjem usvojili zaključak kojim se od Vijeća ministara BiH traži upućivanje note Republike Hrvatske.Istakao je da bošnjački predstavnici, a mahom političari iz SDA, postupaju neustavno podsjećajući na pitanje Sutorine i pokretanje revizije presude po tužbi BiH protiv Srbije za agresiju i genocid. Kako kaže, BiH pokušava disciplinirati Hrvatsku i njeno stavljanje u zaštitu bh. Hrvata i to u vremenu kada se u parlamentarnoj proceduri nalaze izmjene Izbornog zakona BiH i Zakona o RTV sistemu.On je predložio da se pokušaju održati dobrosusjedske veze i da potpisnici Deklaracije, kojom se od Hrvatske traži obustavljanje svih aktivnosti na izgradnji Pelješkog mosta, povuku svoje potpise.Zastupnik SDP-a Denis Bećirović kazao je kako BiH želi dobre odnose sa Hrvatskom, ali da to bude na UN-ovom načelu suverene jednakosti i ravnopravnosti država. Dodao je da se naša zemlja nikada nije miješala u unutrašnja pitanja susjedne zemlje i da ne bi bilo loše kada bi se Hrvatska isto ponašala prema BiH.Zastupnica DF-a Hanka Vajzović rekla je da je pokrenula inicijativu s obzirom na to da se informacije o izgradnji Pelješkog mosta nisu slagale. Ona je istakla da do danas nije dobila odgovor na temelju čega je Evropska komisija dodijelila sredstva Hrvatskoj i koje je dokumente susjedna zemlja priložila.Riječ je uzeo i zastupnik Fehim Škaljić (SBB) koji je kazao da je ključno razgovarati i da ovaj problem ne bi trebao narušiti dobre odnose koje ima BiH sa Hrvatskom. Kako kaže, Hrvatska je suviše važna za BiH jer je to granica naše zemlje sa Evropskom unijom i NATO-om.SBB-ov zastupnik Damir Arnaut kazao je da su sva pisma koja su poslali političari institucijama Evropske unije neustavna i da služe samo u predizborne svrhe političkih stranaka SDA i HDZ-a BiH. Dodao je da bi silno dopisivanje moglo dati odgovor zbog čega u Parlamentarnoj skupštini BiH nema zakona ili zašto BiH još uvijek nije poslala odgovore na Upitnik Evropske komisije.Arnaut je kazao da je SBB bio šokiran kada je vidio da je ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović zaprijetio Hrvatskoj da će se BiH povući iz Ugovora o granici koji su sklopili predsjednik Republike BiH Alija Izetbegović i predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman u prisustvo 40 lidera drugih država.Zastupnik A-SDA Jasmin Emrić rekao je da je Ministarstvo saobraćaja i komunikacija BiH u Izvještaju o izgradnji Pelješkog mosta tendenciozno zanemarilo zvanični stav Predsjedništva BiH o izgradnji Pelješkog mosta. On je istakao da je Izvještaj nepotpun i da se u njemu prošli događaju predstavljaju kao nešto što će se tek dogoditi.Šefica Kluba zastupnika SDS-a Aleksandra Pandurević da SDS smatra kako je neophodno riješiti pitanje granice i infratsrukturno uvezivanje dviju zemalja. Oni su predložili da se Deklaracija dopuni novi tačkama koje se odnose na infrastrukturne projekte, a koji su u interesu obje zemlje.Zastupnik Momčilo Novaković (SDS) smatra da je ovaj problem mnogo složeniji od problema izgradnje Pelješkog mosta. On je kazao da je mislio podnijeti krivičnu prijavu zbog pisama koje su državni funkcioneri sa pečatom bh. institucija uputili EU, ali da je od prijave odustao jer su mu pravnici kazali da će posljedice snositi državni službenici koji su natjerani da stave pečat, a ne osobe koje su uputile pisma.Predsjedavajuća Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Borjana Krišto (HDZ) rekla je da je zajedno sa predsjedavajućim Doma naroda PSBiH Barišom Čolakom uputila pisma institucijama EU kako bi objasnila pisma njihovih zamjenika nisu stavovi PSBiH već stavovi SDA. Istakla je da se ona ne želi stavljati u poziciju zaštitnika interesa Hrvatske.Zamjenik predsjedavajuće Zastupničkog doma PSBiH Šefik Džaferović rekao je da se Parlamentarna skupština BiH koristi za politizaciju. Istakao je da Hrvatska i BiH moraju zajedno riješiti problem izgradnje Pelješkog mosta i da odnosi dvije zemlje moraju biti bazirani na poštivanju i reciprocitetu.On je dodao da Hrvatska ima pravo da povezuje svoj teritoriji, ali da to ne smije ugrožavati bh. kvalitet pristupa otvorenom moru. Podsjetio je da iz BiH odlaze i stavovi kako ništa nije sporno u izgradnji Pelješkog mosta, a da svi znamo kako to nije takvo.Podsjetio je da je Predsjedništvo BiH 2007. godine zauzelo stav da je BiH protiv izgradnje Pelješkog mosta i da Hrvatska sve do dobijanja kredita od EU nije poduzimala nikakve radnje. On je otkrio da je Arnaut obmanuo javnost iznoseći tvrdnje da je SBB tražio da se iz Deklaracije izbriše dio koji se odnosi na istupanje iz Ugovora o granici jer je SDA predložila brisanje tog dijela, a ne SBB. Arnaut je ostao ustrajan u tome da je baš on insistirao na izbacivanju tog dijela iz Deklaracije.Zastupnici SBB-a i na ovoj sjednici Zastupničkog doma PSBiH žestoko su kritikovali funkcionere iz SDA počevši od člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, ministra civilnih poslova BiH Adila Osmanovića pa do zamjenika predsjedavajuće ZDBiH Šefika Džaferovića.