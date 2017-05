Bosna i Hercegovina najzagađenija je zemlja u Evropi prema svim parametrima, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

Prema najnovijem istraživanju WHO , teritorija Balkana i Istočne Evrope nalazi se daleko ispred ostalih evropskih zemalja po zagađenosti.Zemlje s najvišom stopom mortaliteta zbog velike zagađenosti su BiH, Bugarska, Albanija i Ukrajina. Najvišu stopu štetnih čestica u zraku imaju BiH, Makedonija, Bugarska, Poljska, Crna Gora i Mađarska, dok najnižu koncentraciju štetnih čestica u zraku imaju Švedska, Finska, Island, Estonija i Norveška.Kako se navodi u izvještaju WHO, u 2012. godini u BiH je zbog zagađenosti zraka umrla 231 osoba na 100.000 stanovnika. To je druga po redu najveća stopa mortaliteta zbog velike zagađenosti u zraku u svijetu. Jedino je Sjeverna Koreja imala gore rezultate, gdje je bilo 238 umrlih na 100.000 stanovnika.Podsjećamo, zagađenje zraka jedan je od glavnih faktora rizika od nezaraznih bolesti kod odraslih, a uzrokuje kardiovaskularne bolesti, moždani udar, hronične opstruktivne bolesti pluća, rak pluća i povećanje rizika za akutne respiratorne infekcije.