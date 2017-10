BiH od indirektnih poreza za devet mjeseci 2017. prikupila 7,43% više prihoda u odnosu na godinu ranije

Prihodi od indirektnih poreza u devet mjeseci 2017. godine iznosili su 5 milijardi i 226 miliona KM i veći su za 362 miliona KM ili 7,43 posto u odnosu na isti period 2016. godine, kada su iznosili 4 milijarde i 864 miliona KM, istaknuto je iz UIOBiH.

Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba

"Samo u septembru 2017. godine prikupljeno je oko 637 miliona KM indirektnih poreza, što je za 40 miliona KM više u odnosu na septembar 2016. godine", saopćeno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.Navode da je izvršeni povrat poreskim obveznicima u devet mjeseci 2017. godine iznosio 935 miliona KM, a da su neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u periodu od 1. januara do 30. septembra 2017. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili 4 milijarde i 291 milion KM.Drugim riječima, veći su za 228 miliona KM u odnosu na prihode koje su s Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2016. godine."Za finansiranje državnih institucija u periodu od 1. januara do 30. septembra 2017. godine raspoređen je iznos od 560 miliona KM. Federaciji BiH raspoređen je iznos od 2 milijarde i 396 miliona KM. Republici Srpskoj rapoređeno je ukupno milijardu i 218 miliona KM. Distriktu Brčko raspoređeno je 131 milion KM. Rast prihoda od indirektnih poreza pokrio je povećanje rata vanjskog duga u 2017. godini", stoji u saopćenju.U tablici ispod dat je prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH s pripadajućim vanjskim dugom u periodu 1. januar-30. septembar 2017. godine u poređenju s istim periodom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM."Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva (0,10 KM) u periodu 1.1.-30.9.2017. godine, Federacija BiH je dobila dodatnih 60,3 miliona KM, Republika Srpska 39,8 miliona KM i Distrikt Brčko 2 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,10 KM", naveo je glasnogovornik UIO BiH Ratko Kovačević.