BiH kao alternativna ruta migranata: Sve učestaliji pokušaji ilegalnog prelaska granice

Foto: EPA

Smanjen migracijski priliv u susjednim zemljama, na koji statistički pokazatelji ukazuju, ne znači nužno i smanjen pokušaj ilegalnih ulazaka u Bosnu i Hercegovinu. Naprotiv, podaci Granične policije BiH ukazuju na to da se pokušaji ilegalnih prelazaka državne granice povećavaju. Usljed neprilika koje su zadesile migrante u zemljama regije, oni sve češće pribjegavaju alternativnim rutama prema Evropskoj uniji.

