Ne stišavaju se reakcije nakon odluke Radio-televizije BiH da povuče najavljeni intervju s direktoricom Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i suprugom predsjednika SDA Sebijom Izetbegović s BHT-a. Analitičari ističu kako je ovo očit primjer političkog ugnjetavanja medija i napada na novinarske slobode.

Odluka o povlačenju intervjua sa suprugom člana Predsjedništva BiH na najbolji način govori da bosanskohercegovačke vlasti čak ni u 2017. godini ne shvataju ulogu medija u društvu.



Rukovodstvo BHT-a odbilo je dati bilo kakvo pojašnjenje o povlačenju danima ranije najavljenog intervjua, čime je ostavilo prostora za spekulacije da je Sebija Izetbegović direktno tražila obustavljanje objavljivanja intervjua nakon što je javnost loše reagovala na njenu izjavu o odlasku ljekara s Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS).



"A gdje su otišli ljekari? Dva kilometra daleko od Kliničkog centra. Nisu oni otišli nigdje. Oni su samo prešli u drugo agregatno stanje", kazala je Izetbegović u najavljenom intervjuu.



Sistem u kojem supruga predsjednika vodeće političke stranke ima toliku moć da obustavi objavljivanje sadržaja na javnom radiotelevizijskom servisu samo u teoriji može se nazvati demokratskim sistemom. Ovaj primjer dosta govori i o stvarnom stanju u kojem se nalaze javni servisi u BiH.



Generalna sekretarka Udruženja "BH novinari" Borka Rudić kazala nam je kako će Upravni odbor "BH novinara" zatražiti od direktora BHT-a Marija Vrankića i uredničkog kolegija da javnosti saopće detalje zbog kojih je uklonjen intervju sa Sebijom Izetbegović, odnosno koji su bili razlozi za to.



"Tražit ćemo da saopći ko je naredio uklanjanje intervjua i ako je neko naredio zbog čega su oni pristali na to da uklone intervju koji su prethodno danima najavljivali kao ekskluzivan", rekla je Rudić.



Ona ističe kako rukovodstvo BHT-a mora biti transparentnije i odgovornije prema javnosti, odnosno informisati građane na koji način se donose odluke i ima li pritisaka na novinare.



"Do prije nekoliko dana svi smo se zalagali za plaćanje RTV takse i pozivali građane. Oni sami su pozivali građane, a sada građani očekuju da im se obrazloži šta se ovdje dogodilo i šta to plaćaju kroz RTV taksu. Da li je to profesionalan rad u interesu svih građana ili politika želi da ovlada i BHT-om koji se do sada uspješno nosio sa svim političkim pritisicima", zaključila je Rudić.