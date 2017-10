U Roditeljskoj kući u Sarajevu trenutno boravi devet malih heroja koji se bore protiv opake bolesti raka sa svojim najbližima. Tokom terapije većina ih izgubi kosu, što posebno teško padne malim heroinama. Kako bi se osjećale bolje, udruženje Srce za djecu koja boluju od raka započelo je realizaciju projekta "Moja kosa tvoja kosa".

U Roditeljskoj kući u Sarajevu trenutno boravi devet malih heroja koji se bore protiv opake bolesti raka sa svojim najbližima. Tokom terapije većina ih izgubi kosu, što posebno teško padne malim heroinama. Kako bi se osjećale bolje, udruženje Srce za djecu koja boluju od raka započelo je realizaciju projekta "Moja kosa tvoja kosa".

U okviru pilot faze ovog projekta prikupljana je prirodna kosa koju su donirali građani BiH, a od kojih je napravljeno devet perika. Najmlađa korisnica perike ima četiri, a najstarija 18 godina.Udruženje nastavlja dalje i sada će organizovati obuku nove generacije vlasuljara koji će izrađivati perike za ovo udruženje, ali i dobiti potrebnu obuku kako bi mogli raditi u različitim branšama širom svijeta."Sama ideja za pokretanje ovog projekta potekla je od Lejle Kusturice, prijateljice Udruženja, koja je, u želji da pronađe način da pomogne jednoj djevojčici iz Visokog koja boluje od trajne alopecije, ošišala svoju dugu kosu i poslala je u Ameriku da se izradi perika u sklopu projekta Wig for kids. Nakon dosta vremena te brojnih tehničkih i birokratskih komplikacija, perika je stigla u BiH do svoje vlasnice, a s perikom i ideja o doniranju kose i izradi perika u BiH", saopćeno je iz Udruženja. Prvo doniranje je bilo u Sarajevo City Centru 15. februara ove godine, poslije čega su građani i lično donosili ili poštom slali kosu iz cijele BiH i svijeta, a u akciji su učestvovali i brojni frizerski saloni. Budući da projekt tokom sljedećih godinu dana predviđa kampanje doniranja kose i po drugim gradovima u BiH (Tuzla, Zenica, Mostar, Banja Luka), svi zainteresovani pojedinci i frizerski saloni mogu se obratiti na email [email protected] upitom za saradnju.Edukacija novih vlasuljara će trajati 10 mjeseci, a izvodit će se u specijaliziranoj radionici Udruženja. Svi zainteresovani se mogu prijaviti do 31. oktobra 2017. u 16:00 sati. Obuku će voditi Jasmina Hadžić, glavni vlasuljar, šminker i masker Kamernog teatra 55.Nakon što završe obuku, kandidati dobijaju certifikat o stečenim vještinama i mogućnost umrežavanja s potencijalnim poslodavcima u zemlji i inozemstvu. Kandidati prije početka obuke potpisuju ugovor s Udruženjem u kojem su navedena sva prava i obaveze kandidata za vrijeme i po završetku trajanja obuke.Program obuke za vlasuljara se bazira na praktičnoj i teoretskoj nastavi. Pravo apliciranja imaju državljani BiH stariji od 18 godina sa minimalno završenom srednjom stručnom spremom. Prednost imaju kandidati koji imaju iskustvo u manipulaciji kosom i pletenju ili heklanju. Prijavu možete izvršiti ovdje Prijatelji projekta su Studio En, Frizerski salon Fashion, Kamerni Teatar 55, Obrtnička Komora Kantona Sarajevo, Općina Stari Grad, Općina Centar te Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti Iskra, Banja Luka. Projekt podržava Vlada Švicarske.