U organizaciji Udruženja "Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH" danas se u SCC-u u Sarajevu održava akcija šišanja pod nazivom "Moja kosa – tvoja kosa".

Svi oni čija je kosa duga najmanje 30 centimetara i nije hemijski tretirana mogu donirati kosu od koje će se praviti prirodne perike, a ostali u znak solidarnosti sa djecom koja boluju od malignih oboljenja mogu skratiti kosu ili se ošišati na ćelavo.



"Mi kao udruženje smo tu da podignemo svijest o tome da ta djeca postoje, da ta bolest postoji i da neko treba obratiti pažnju na to. Moja kćerka je imala 13 godina kada je oboljela i izgubila kosu, jedva smo našli periku i to je bio pravi finansijski udarac jer prirodna perika puno košta. Roditelji često dolaze iz socijalno ugroženih sredina i ne mogu to priuštiti svojoj djeci, a djetetu treba perika dok mu ne naraste njegova kosa. To je posebno osjetljivo za djevojčice. Zašto ne bismo pomogli ako možemo. Jako puno građana nam piše i zove nas, ima jako puno zainteresovanih za doniranje kose", kazala je Lejla Kamerić, predsjednica Udruženja "Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH".



Svoj doprinos ovoj važnoj akciji dala je i Sarajka Alisa Bašović.



"Na ovaj način nastojim vratiti osmijeh na lice djece koja se bore s jako teškom bolesti", kazala je Bašović.



Ideju za ovaj projekat Udruženje je dobilo od Lejle Kusturice koja je doniranu kosu poslala u SAD da bi se od nje mogla napraviti perika.



"Prije šest godina sam gledala emisiju o tome kako ljudi mogu donirati kosu, a najbolja prijateljica mi je bolovala od raka. Kosu sam puštala 4 godine i umjesto da je doniram u Americi gdje sam tada živjela, odlučila sam da se vratim u BiH i da i mi nešto slično uradimo. Kosu smo poslali jednom američkom udruženju, a oni su svoja vrata otvorili djeci iz BiH i jedna djevojčica iz Visokog je dobila prirodnu periku. S obzirom da proces slanja kose u Ameriku i čekanje na izradu traje jako dugo, odlučili smo to početi raditi i ovdje", kazala je Kusturica.



Oni koji nisu bili u prilici da danas doniraju kosu mogu to i naknadno učiniti.



U BiH godišnje od malignih bolesti oboli oko 55 dječaka i djevojčica, a procent izliječenja se kreće oko 70 posto. Gubitak kose je jedna od najblažih posljedica bolesti, ali djeca je jako teško prihvataju, posebno u tinejdžerskim godinama.