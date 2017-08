Bevanda: RS blokira usvajanje globalnog fiskalnog okvira

Ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda izjavio je da Republika Srpska blokira usvajanje globalnog fiskalnog okvira, odnosno da vlasti manjeg bh. entiteta neće uvažiti nijedan argument za njegovo povećanje.

Foto: Harun Muminović/Klix.ba

Ministar finansija BiH kazao je na današnjoj konferenciji za medije da nekome smeta on ili menadžment u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH ili u konačnici da nekome smetaju rezultati. Potvrdio je da su bile određene blokade koje su dovele do toga da na sjednici nije mogao biti usvojen ni zapisnik.Bevanda je rekao da je Ministarstvo finansija i trezora BiH bilo predlagač bitnih strateških dokumenata poput Strategije upravljanja javnim finansijama, Srednjoročne strategije upravljanja dugom i Strategije razvoja sistema internih kontrola u institucijama BiH.Istakao je da je aranžman s MMF-om u stanju mirovanja jer nije usvojen set zakona o povećanju akciza. Kako kaže, isti slučaj je i sa zakonom o osiguranju depozita koji je pao na Parlamentarnoj skupštini BiH.Također je istakao da su zamrznuti mnogi aranžmani s drugim kreditorima poput EBRD-a jer je zamrznut aranžman s MMF-om. Objasnio je kako je stav međunarodnih finansijskih institucija da javna preduzeća u entitetima nisu više kreditno sposobna da bi mogla preuzeti slične aktivnosti.On je dodao da bi Upravni odbor UIOBiH trebalo da predloži set zakona o povećanju akciza, ali da on ne vidi nijedan razlog za to ako se već zna da će takav prijedlog pasti na sjednicama Parlamentarne skupštine BiH.Kako kaže, BiH još nema zakonski osnov za izradu budžeta, jer nema globalnog fiskalnog okvira, ali da je optimističan, odnosno da vjeruje kako će on biti donesen. Podvukao je da RS neće da uvaži nijedan argument za povećanje globalnog fiskalnog okvira, ali da se nada kako će na Fiskalnom vijeću biti postignut dogovor. Pojasnio je da se traži povećanje radi kupovine dva helikoptera, zakona o policijskim službenicima i drugim stvarima.Bevanda je rekao da je na Vijeću ministara BiH glasao protiv Programa rada IDDEEA-e za 2017. godinu zbog problema u vezi s nabavkom pasoša i prenošenjem sredstava za izgradnju zgrade IDDEEA-e.Rekao je da su pojedini ministri na sjednici Vijeća ministara BiH kazali kako znaju kakav je sadržaj žalbi kada je riječ o nabavci pasoša te da je to za njega neprihvatljivo.Što se tiče optužbi ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića da je HDZ oborio ugovor o transportnoj zajednici, Bevanda je kazao da je taj ugovor pao jer su ministri iz srpskog naroda tražili da se uvaže stavovi Vlade RS-a.Na pitanje kako komentariše sve češće priče o smjeni Vijeća ministara BiH, ministar finansija BiH kazao je da on smatra kako se trebamo baviti stvarnim problemima poput pokretanja investicijskog ciklusa, dodajući kako je na PSBiH da odluči, a da je on totalno relaksiran.