Bećirović: Riješiti pitanje crkve u dvorištu Fate Orlović do kraja godine

Poslanik Socijaldemokratske partije (SDP) u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Bećirović upozorio je na sjednici tog doma na kršenje elementarnih ljudskih prava bh. građanke nane Fate Orlović kojoj je u dvorištu kuće izgrađena pravoslavna crkva.

Podsjetio je da je to pitanje aktuelno već nekoliko godina, ocijenivši istovremeno da je žalosno što se o tom problemu još govori u drugoj deceniji 21. stoljeća.



"Kada bi nekome u Tuzli, Sarajevu, Zenici, Bihaću, Travniku ili u drugim gradovima BiH palo na pamet da na tuđoj imovini izgrade inat vjerski objekat bio bi osuđen od samih građana tih gradova. Kako je moguće da 18 godina ne možemo riješiti taj problem i zar je moguće da Fata Orlović za života neće dočekati pravdu", upitao je poslanik Bećirović.



Mišljenja je da je vrijeme da se to pitanje riješi i to do kraja ove godine, jer sve što se o tome bude govorilo u 2018., izbornoj, godini, imat će potpuno drugu konotaciju te je upitao ministricu ljudskih prava i izbjeglica Semihu Borovac šta je poduzeto da se ovaj problem riješi, ali i da li ima još takvih primjera na teritoriji BiH.



Ministrica Borovac je potvrdila da u Ministarstvu od 2014. nije bio niti jedan zahtjev niti bilo kakva aktivnost koja bi uključivala to ministarstvo u slučaj rješavanja tog pitanja koje je vođeno po imovinskopravnom zahtjevu Fate Orlović.



Ipak od nadležnih sudskih organa zatražena je informacija o statusu tog predmeta te je iz Osnovnog suda u Srebrenici potvrđeno da je od odluke Vrhovnog suda Republike Srpske iz 2014., kojim je meritorno odbijena tužba tužiteljice Fate Orlović, predmet arhiviran te novi nije pokrenut.



"U međuvremenu pred Ustavnim sudom BiH pokrenut je apelacioni postupak punomoćnika Fate Orlović. I od Općine Bratunac dobili smo informaciju da u posljednje četiri godine Orlović se nije obraćala tom organu o pitanju izmještanja pravoslavne crkve iz dvorišta njene kuće u Konjević Polju", pojasnila je Borovac.



Dodala je da ni Institucije ombudsmana nisu imale ovaj slučaj u razmatranju, ali je najavila da će poslaničko pitanje Bećirovića biti dostavljeno toj instituciji kao nadležnoj, s aspekta kršenja ljudskih prava, da ispita ovaj slučaj.



Potvrdila je i da postoji još jedan slučaj kada je izgrađena džamija na području općine Bradina i zahvatala je srpsku zemlju, ali taj objekat je srušen.



Bećirović je još predložio da ovo bude razmatrano na Vijeću ministara BiH te da se uputi poziv Međureligijskom vijeću da sagledaju to pitanje, ali i da se Ministarstvo s poslanicima Predstavničkog doma, koji to žele, obrate međunarodnim institucijama s ciljem rješavanja ovog pitanja.