Bajrambašić: Rekao sam da nemamo namjeru graditi luku u Neumu, ali to nije utjecalo na izbor

Suspendovani pomoćnik ministra za saobraćaj i komunikacije BiH Izet Bajrambašić oglasio se nakon pisanja portala Klix.ba navodeći da je sve u vezi s Pelješkim mostom i uplovljavanjem stranih brodova u dio Jadranskog mora BiH radio u komisijama koje je imenovalo Vijeće ministara BiH, s obzirom na to da Ministarstvo komunikacija i transporta nije nadležno za ova pitanja.

Suspendovani pomoćnik ministra za saobraćaj i komunikacije BiH Izet Bajrambašić oglasio se nakon pisanja portala Klix.ba navodeći da je sve u vezi s Pelješkim mostom i uplovljavanjem stranih brodova u dio Jadranskog mora BiH radio u komisijama koje je imenovalo Vijeće ministara BiH, s obzirom na to da Ministarstvo komunikacija i transporta nije nadležno za ova pitanja.

On ističe da nikada nije vodio bilo kakve konsultacije u vezi s Pelješkim mostom s Hrvatskom ili EU, a da to potvrđuju faksimili mailova , gdje je jasno vidljivo da je u okviru predfizibiliti studije raspravljano o multikriterijskoj analizi (MCA) za izbor najbolje opcije (bilo ih je sedam u razmatranju) povezivanja južne teritorije RH, a što je i bio cilj studije."Vidljivo je i da se zalažem za legalitet opcija, bez obzira na to koja je u pitanju pa je tako opcija prolaza autoceste (zatvoreni tip) ili tunela od 5 km u zaleđu Neuma pokazala maksimalnu izvodivost i održivost. Članovi Komisije BiH nikada nisu dali saglasnost za opciju Pelješkog mosta (u odnosu na prolaz u zaleđu Neuma), koja je bez legaliteta, sa četiri puta većom cijenom, dužina 32 km, tri puta sporija, te s maksimalnim rizicima gradnje i održivosti projekta prema uloženim sredstvima i obimu prometa. 'Schengen Neum' by pass je četiri puta jeftini, dužina max. 10 km, tri puta brži, gradnja tri godine kraća, bez rizika i projekt je održiv u odnosu ulaganja i obima prometa", navodi Bajrambašić.On dodaje da je tačno kako je napisao da naša zemlja nema namjeru graditi luku u Neumu s tim da je to informacija u okviru izrade studije (ne direktno EU i RH) i konteksta navedenog Sporazuma za korištenje luke Ploče i slobodnog prolaza kroz Neum."Ta informacija je bez utjecaja na izbor i rangiranje opcija, a što je u RH na koncu bilo, isključivo političko, a ne stručno pitanje. Politički utjecaj RH na konsultanta SAFEGE nije bilo u mandatu BiH članova komisije, a važna je informacija da je RH plaćala 'neovisnog' konsultanta. Vijeće ministara BiH je redovno informisano o radu i rezultatima rada ove Komisije putem predsjedavajućeg Komisije iz Direkcije za evropske integracije", rekao je Bajrambašić.U kontekstu uplovljavanja brodova u dio Jadranskog mora BiH on ističe da je na zahtjev Predsjedništva BiH, Vijeće ministara imenovalo "Interresornu radnu grupu za analizu uplovljavanja stranih brodova u dio Jadranskog obalnog mora Bosne i Hercegovine" i Vijeće ministara BiH je razmotrilo i usvojilo Izvještaj o radu Radne skupine, s analizom efekata uplovljavanja stranih brodova u dio Jadranskog obalnog mora u BiH i preporukama te, s tim u vezi, zaključilo na 9. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, održanoj 2. juna 2015. godine:- Preporučuje se nadležnim ministarstvima i drugim upravnim organizacijama na nivou BiH, entiteta, kantona i općina da u okviru svojih nadležnosti poduzimaju mjere i aktivnosti na provođenju preporuka sadržanih u dokumentu "Analiza efekata uplovljavanja stranih brodova u dio Jadranskog obalnog mora u BiH",- Zaduženi su Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da vode i koordiniraju realizaciju navedenih preporuka.U izvještaju je posebno istaknuto da zajednički tim BiH i RH završi svoje zadatke prema Odluci o imenovanju zajedničkog tima za pregovore s Republikom Hrvatskom o primjeni Konvencije UN o pravu mora i razgraničenju na moru, koju je Vijeće ministara donijelo na 89. sjednici 4. aprila 2014. godine i da se primjenom Konvencije UN o pravu mora, strani brodovi sidre na pogodnom mjestu u pristupnom koridoru BiH prema otvorenom moru."Nakon ove sjednice Vijeća ministara BiH, Slavko Matanović, tadašnji ministar komunikacija i prometa BiH, 20. jula 2015. godine uputio je dopis Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Hrvatske, u kojem decidno stoji da se od hrvatske strane traži da formira svoj tim jer je nužno konačno početi pregovore o primjeni konvencije. U pismu je istaknuto i da je bilateralni sporazum o primjeni Konvencije trebao prethoditi eventualnim građevinskim aktivnostima u ovom dijelu Jadranskog mora", naveo je Bajrambašić.Što se tiče njegove suspenzije s mjesta pomoćnika ministra, Bajrambašić je kazao da Tužilaštvo BiH nije potvrdilo da je donesena Naredba za sprovođenje istrage ili optužnica protiv bilo kojeg suspendovanog državnog službenika, tako da u ovom predmetu niko nije osumnjičen, niti optužen.