Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Velika Kladuša v.d. direktora JKP "Komunalije" Anelu Šahinoviću je upućeno pitanje o razlozima preseljenja Uprave preduzeća u nove prostorije, a mlađahni direktor, koji je na funkciju dospio prije svega mjesec dana, ponudio je krajnje bahat odgovor.

Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Velika Kladuša v.d. direktora JKP "Komunalije" Anelu Šahinoviću je upućeno pitanje o razlozima preseljenja Uprave preduzeća u nove prostorije, a mlađahni direktor, koji je na funkciju dospio prije svega mjesec dana, ponudio je krajnje bahat odgovor.

Općinska vijećnica Rifeta Delić (DNZ) u Velikoj Kladuši uputila je prije nekoliko dana vijećničko pitanje direktoru JKP "Komunalije" Anelu Šahinoviću, tražeći razloge zbog kojeg se uprava preduzeća preselila u privatne prostorije.



"Molim vas da mi objasnite razlog prelaska uprave u privatni objekt te koliko iznosi mjesečna zakupnina? S obzirom da JKP 'Komunalije' u svom vlasništvu posjeduje objekt u Gradskoj sportskoj dvorani gdje ima dovoljno prostora da se premjesti uprava, smatram da je ovo nepotreban trošak te bih molila da mi direktor pojasni razloge prelaska", kazala je Delić.



Odgovor 29-godišnjeg direktora preduzeća Anela Šahinovića neugodno je iznenadio Delić, ali i ostale vijećnike. Naime, Šahinović je kazao da se uprava premjestila "čisto iz razloga što on voli komfor".



"Volim da mi je lijepo, fino i iz tog razloga sam se preselio. Ja volim da se ugodno osjećam u tom ambijentu. To sam luksuzno pripremio i još planiram vršiti određene korekcije da mi bude još ljepše kad dođu gosti izvana i da nam je lijepo. Jer mi stalno radimo, 24 sata. Radimo na tome da pomognemo ovom narodu i onda normalno da ja kao direktor zaslužujem da imam vrhunsku kancelariju. I ja bih najviše volio biti na Starom gradu, da mi bude još ljepše. Ali eto, nemam tu priliku. Možda će nekad biti. Uglavnom, ja sam direktor preduzeća, tu će biti uprava i to kome smeta to je njegova stvar", odgovorio je Šahinović.



Na pitanje o visini zakupnine, istakao je da se radi o poslovnoj tajni te da "nema nikakvu obavezu to reći".



"Vi imate svoje institucije i špijune, pa to istražite", poručio je samouvjereni direktor.



Povodom bahatog nastupa direktora Komunalija, oglasili su se iz Građanske inicijative "Kladuša je naša".



"Bahatost koju je Anel Šahinović, novi vršilac dužnosti direktora JKUP Komunalije d.o.o. Velika Kladuša, pokazao za govornicom odgovarajući na pitanje vijećnika tokom jučerašnje sjednice Općinskog vijeća predstavlja moralno, intelektualno i civilizacijsko dno koje jedan vršilac javne dužnosti može dotaknuti. Ne samo njegovo, nego i onih koji su podržali njegov nelegalni izbor na ovu odgovornu funkciju, s obzirom da mlađahni Šahinović nema ni dovoljno radnog iskustva koje je po zakonu potrebno za direktorsku poziciju u javnom preduzeću.Šta znači biti direktor javnog preduzeća, kome on mora polagati račune, dostavljati izvještaje i odgovarati na pitanja nema smisla da pojašnjavamo. Svojih prvim javnim istupom, ni mjesec dana od preuzimanja funkcije, Šahinović je pokazao da on to ne zna i ne želi da zna. Način na koji se ponio prema općinskim vijećnicima, a time i građanima koji su te vijećnike birali, gori je od načina na koji su se srednjovjekovni gospodari ophodili prema svojim kmetovima.Sve vijećnike koji drže do svog dostojanstva i do dostojanstva građana koji su ih izabrali, bez obzira iz koje političke stranke dolaze, pozivamo da u najhitnijem roku pokrenu proceduru smjene v.d. direktora JKUP Komunalije Velika Kladuša", poručili su iz građanske inicijative.



Inače, odlukom većine u Općinskom vijeću od 20. februara ove godine JP "Komunalije" Velika Kladuša proširen je obim poslovanja za preko 150 novih eventualnih djelatnosti, od uzgoja žitarica, ugostiteljstva, pa sve do izgradnje autoputeva.



U svrhu otvaranja novih djelatnosti unutar preduzeća, u općinskom budžetu je planirano izdvajanje subvencije u iznosu od preko dva miliona KM (2.057.389,50 KM), a u međuvremenu raspisan konkurs za upošljavanje preko 100 radnika. Pomenuta subvencija, prema tvrdnjama opozicije, troši se veoma netransparentno i raskalašeno, a čemu je prethodila i nedavna ostavka bivšeg direktora.



Interesantno je da je spomenuti Anel Šahinović ispred Laburističke stranke nedavno imenovan i u Upravni odbor Univerziteta u Bihaću.