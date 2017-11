Assange: Napad u New Yorku se ne bi desio da CIA nije naoružavala teroriste

Foto: EPA-EFE

Osnivač Wikileaksa Julian Assange kritikovao je Centralnu obavještajnu agenciju (CIA), rekavši da se smrtonosni teroristički napad u New Yorku ne bi dogodio da je ova agencija vodila istragu protiv terorista, umjesto što ih je obučavala i naoružavala.

"Da je CIA provela više vremena u istrazi, a manje u obuci i naoružavanju terorista napad u New Yorku se vjerovatno ne bi ni dogodio", napisao je Assange na Twitteru nakon jučerašnjeg napada kamionom u centru New Yorka gdje je poginulo osam ljudi.



Osumnjičeni za napad je 29-godišnji imigrant iz Uzbekistana Sayfullo Saipov. On je prvo kamionom udario u pješake i bicikliste na Donjem Manhattanu, nakon toga u školski autobus. Kada je izašao iz vozila u ruci je nosio lažno oružje.