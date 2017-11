Arnaut: SBB neće podržati predložene izmjene Izbornog zakona BiH

Damir Arnaut (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Poslanik Saveza za bolju budućnost (SBB) BiH u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Damir Arnaut izjavio je za Fenu da poslanici te stranke ne mogu podržati Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH koji je će biti razmatran na narednoj sjednici tog doma.

"SBB je od samog početka jasan da taj prijedlog zakona mi ne možemo podržati, bit ćemo protiv njega. Međutim, nas brine činjenica da su kolegiji Doma naroda i Predstavničkog doma ili se dogovarali ili jednostavno dopustili da se ova priča, iako je započeta još u junu, vodi sada u novembru", kazao je Arnaut, te dodao da tek tri mjeseca nakon što je prijedlog ovog zakona usvojen u Domu naroda dolazi u Predstavnički dom.



Arnaut ističe da su iz SBB-a BiH, prvi put kada je prijedlog zakona dostavljen u proceduru u Domu naroda, ukazivali na to da je međunarodna zajednica izuzetno jasna, "a to je i SBB-ovo opredjeljenje", da bilo kakve Izmjene izbornog zakona koje se tiču izbora za člana Predsjedništva, neophodno trebaju uključiti i implementaciju presuda Evropskog suda za ljudska prava "Sejdić-Finci", "Pilav", "Zornić" itd.



"Ukoliko se izmjenama Izbornog zakona zadržava taj diskriminatorni model, mi to ne možemo podržati", kazao je Arnaut.



Upitan da li je, po njegovom mišljenju, prije raspisivanja općih izbora 2018. godine moguće doći do suštinskih izmjena Izbornog zakona BiH, odgovorio je da u SBB-u BiH misle da je moguće, „pogotovo zato što smo bili toliko blizu prošle godine rješenju za Mostar, upravo zahvaljujući prijedlozima SBB-a“.



"Ali tada nije bilo političke volje kod HDZ-a i SDA", kazao je Arnaut.



On je postavio i pitanje zašto Vijeće ministara BiH nije pripremilo izmjene i dopune Izbornog zakona s ciljem implementacije ovih presuda, uključujući presudu Ustavnog suda, već to radi grupa delegata.



Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH je u julu, po hitnom postupku, usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji su predložili delegati iz hrvatskog naroda: Ljilja Zovko, Bariša Čolak, Zdenka Džambas, Martin Raguž i Mario Karamatić.



Kako navode predlagači, predloženim izmjenama i dopunama regulira se izbor članova Predsjedništva BiH, implementira Odluka Ustavnog suda BiH, to jest izbor delegata u Domu naroda Federacije BiH, te Odluka Ustavnog suda BiH koja se tiče izbora u Gradu Mostaru.



Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH bi na sjednici zakazanoj za 15. novembar trebalo da razmatra zahtjev Doma naroda da Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH bude razmatran po hitnom postupku.