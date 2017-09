Andrej Plenković u Žepču: Gradnja Pelješkog mosta će biti nastavljena, ne treba dizati tenzije

Foto: Arhiv/Klix.ba

Predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković izjavio je danas da će gradnja Pelješkog mosta biti nastavljena te da vjeruje da će dobiti podršku svih političkih aktera u BiH.

"Sve što bi u smislu plovnoga puta trebalo doći ispod mosta da bi došlo do Neuma apsolutno je osigurano", rekao je Plenković novinarima na u Žepču, gdje ga je danas dočekao predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović.



On je dodao da ne vidi nikakav veliki problem i da o toj temi treba dizati velike tenzije u dijalogu između Hrvatske i BiH, ali je napomenuo da se taj most gradi na hrvatskoj teritoriji.



"Ukoliko bilo što treba pojasniti s tehničkog aspekta i međunarodnog prava, Hrvatska je otvorena za dijalog i pojašnjenja. Vodimo računa da je to najveći pojedinačni projekat koji će biti sufinansiran sredstvima EU sa 375 miliona eura", rekao je Plenković.



On je istakao da taj most za Hrvatsku predstavlja strateško povezivanje južnog dijela Dubrovačko-neretvanske županije s ostalim dijelom Hrvatske.



Plenković je rekao i da "ne vidi kao bitne" poruke koje šalje bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.



Hrvatski premijer je izrazio uvjerenje da sigurnosne službe u BiH ulažu maksimalne napore radeći svoj posao te da Hrvatska sarađuje sa BiH na nivou obavještajnih službi i MUP-ova uz želju da ta saradnja doprinese sigurnosti obje zemlje.