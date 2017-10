Analitičar Ibrahim Prohić: Sve tri vladajuće politike rade protiv dugoročnih interesa BiH

Ibrahim Prohić (Foto: Radio Slobodna Evropa)

Politički analitičar Ibrahim Prohić analizirao je za Klix.ba ulogu susjednih zemalja, Hrvatske i Srbije na Bosnu i Hercegovinu, kazavši da je generalno gledajući veliki problem što BiH nema autonomnu vanjsku politiku, što je posljedica činjenice da nema konzistentnu unutrašnju politiku.

"Bosna i Hercegovina, generalno gledajući, nema autonomne vanjske politike. Zapravo, postoje tri politike koje su međusobno suprotstavljene i koje zakonomjerno proizvode konflikt. Sve tri vladajuće stranke, odnosno političke opcije, zasnovane su na istoj ideološkoj matrici, koja sama u sebi nosi konfliktnost kao genetsku grešku. Ta matrica je etničko predstavljanje, ili etnički princip", objasnio je Prohić, dodavši da je Bosna i Hercegovina samim tim pogodna za vanjske utjecaje.



Istakao je da Bosna i Hercegovina nema samostalnu vanjsku politiku, kao što ni njen entitet Republika Srpska nema autonomnu politiku u odnosu na Beograd.



"Oni su u toj relaciji potpuno inferiorni, oni mogu fingirati na pojavnoj ravni da postoji neka samostalnost i autonomnost. Međutim, takva autonomnost ne postoji iz više razloga. Jedan od temeljnih razloga u ovom trenutku tiče se Milorada Dodika. Na osnovu informacija kojima javnost raspolaže može se pretpostaviti da Beograd ima kompletiran kriminalni dosje o djelatnostima Dodika, a da ga mogu iskoristiti kad god im zatreba i ako im zatreba", rekao je Prohić za Klix.ba.



Napomenuo je da je to potpuno ista matrica po kojoj takozvani međunarodni faktor, ili takozvana međunarodna zajednica, ima vjerovatno kompletirane kriminalne dosjee o većini vodećih političara u Bosni i Hercegovini, i da će ih upotrijebit kad god im to zatreba.



"Sjetite se slučaja Ivo Sanader u Hrvatskoj. Nije on dobrovoljno otišao, otišao je zato što je u određenom trenutku zasmetao međunarodnom faktoru, nekim interesima. A ne zato što je bio ovakav ili onakav, da ne ulazimo sad u elaboriranje oko toga. Njegova krivica i njegovi aferimi su bili poznati od ranije, ali su ih moćnici iskoristili u onom trenutku kad su im zatrebali. Isti je slučaj sa Miloradom Dodikom, ali i sa ostalim vodećim političarima", kazao je Prohić.



Istaknuo je da su u međunarodnim odnosima veliki uvijek iskorištavali male i ostavljali ih na cjedilu kada im više nisu bili potrebni.



"Ovaj princip odnosa na globalnoj razini važi prije svega na relaciji Moskva-Beograd, a onda i na relaciji Beograd-Banja Luka. Uostalom je i kroz historiju, kad se stvari promatraju, Rusija uvijek podbunjivala određene strukture, prije svega bosanskohercegovačke, odnosno jugoslavenske Srbe, kad im je to bilo potrebno u srazu sa Turskom ili u srazu sa Austro-Ugarskom itd. I ostavlja ih je kada im više nisu bili potrebni. Isti slučaj je i danas", podsjetio je Prohić.



Dodao je da je moguće da će kompletan rasplet na relaciji Beograd-Banja Luka, ili Beograd-Sarajevo, zavisiti od toga kako će se u konačnici rasplesti dualizam u vanjskoj politici Beograda.



"Taj dualizam se odnosi na relaciju Beograda prema Washingtonu i prema Moskvi. U ovom trenutku Aleksandar Vučić igra vješto, koristeći mehanizme ili diplomatsku strategiju Jugoslavije. Dakle, ni tamo, ni tamo. Neka ekvidistanca između dva tadašnja bloka. Ta ekvidistanca Vučiću u ovom trenutku polazi za rukom, ali nisam siguran da li će to dugoročno opstati. Vjerovatno će doći do trenutka kad će zvanično morati da se opredijeli", kazao je Prohić.



Objasnio je da će sa NATO-om vjerovatno stvari ići malo teže, ali da ako Srbija pristupi Evropskoj uniji, onda će to de fakto biti odlučeno.



"U tom trenutku će i Banja Luka imati potpuno identičnu odluku. Oni nemaju autonomne strategije, autonomne politike, autonomne diplomatije... Oni slijede ono što Srbija zahtijeva, ono što je interes Srbije", rekao je Prohić.



Prema njegovim riječima, isto to se može primijeniti na relaciji između Zagreba i Mostara, odnosno Hrvatske i bosanskohercegovačkih Hrvata.



"Oni nemaju svoje autonomne politike, oni su izvršioci. Kako dekret dođe, oni će tako postupiti", napomenuo je Prohić, dodavši da su posljedice drastične.



"Apetiti Beograda i Zagreba, koji su otvoreno bili na sceni ranih devedesetih godina, nisu arhivirani. Oni postoje, samo se ispoljavaju u drugoj formi. Posljedica toga je da je Bosna i Hercegovina praktično u blokadi. I to ne samo u blokadi na diplomatskom, nego i na unutrašnjem planu. Zbog toga ne možete uraditi ništa što bi bilo u opštem ili javnom interesu Bosne i Hercegovine, države svih njenih građana. Ovo što se dešava sa Bosnom i Hercegovinom nije autentični interes njenih građana. Ta blokada ne dozvoljava da se društvo kreće. Od 2006. nema razvoja, nema kretanja. Imaju samo ovi retrogradni procesi. A društvo koje se ne kreće postaje bolesno društvo", upozorio je Prohić.



Potcrtao je da nisu jedini protivnici Bosne i Hercegovine politike iz Beograda i Zagreba, odnosno Banja Luke i Mostara.



"Imate isti stepen štete i od takozvanog političkog Sarajeva ili od takozvane bošnjačke politike. Činjenica da ta politika koju personificira SDA nanosi otprilike istu vrstu štete kao politički predstavnici Srba i Hrvata. Odgovornost i šteta je potpuno ista. Imate protivnike Bosne i Hercegovine, koji se tako manje ili više otvoreno izjašnjavaju otvoreno, i imate tobožnje zaštitnike Bosne i Hercegovine, a oni rade također protiv njenih interesa. Sve tri vladajuće politike rade protiv dugoročnih interesa Bosne i Hercegovine i rade protiv autentičnih interesa ogromne većine bh. građana bez obzira na njihovu etničku pripadnost", objasnio je Prohić.



Naveo je da imamo jako nizak potencijal za promjene, odnosno da mali broj ljudi želi promjene, odnosno mali broj ljudi je spreman da učestvuje u aktivnostima za promjene.



"Promjene moraju doći iznutra. Prvi korak ozdravljenja Bosne i Hercegovine trebalo bi da bude spoznaja da rješenje neće doći s vana, ni od etabliranih politika. Nužno je uspostaviti, strukturirati i realiziti društveni pokret koji bi redefinirao i reafirmirao nekoliko principa, a prije svega princip takozvanog zajedničkih interesa i zajedničke sudbine", zaključio je Ibrahim Prohić u razgovoru za Klix.ba.