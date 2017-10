Ambasador Austrije u BiH Martin Pammer izjavio je danas u Sarajevu da je želja Austrije da BiH kao cjelovita, suverena država bude jednog dana u Evropskoj uniji.

Ambasador Pammer, koji je bio uvodničar na sesiji "Kruga 99" o temi "Bilateralni odnosi BiH i Austrije i proces pristupanja BiH Evropskoj uniju", kazao je novinarima prije početka sesije da se, na žalost, premalo priča o uspjehu BiH što se tiče privrede, ekonomskog razvoja i kulture.



Napomenuvši da je jučer bio u Varešu, istaknuo je da su Vareš i okolina sjajan primjer kako se može zajedno živjeti u BiH.



Govoreći o bilateralnim odnosima između BiH i Austrije naveo je da postoje tri velika stuba na kojima se baziraju jako dobro razvijeni biletarelni odnosi između dvije države.



"To je dio zajedničke prošlosti koji i danas ima svoje prisustvo što se tiče kulture, arhitekture...sve što je vezano za prošlost. Svi koji se bave time vide da je to neki most između nas. Druga stvar je privreda, a treći veliki stub su ljudski mostovi", naveo je ambasador Pammer dodajući da u Austriji ima 200.000 ljudi iz BiH.



Napomenuo je da svaki dan čuje da nečiji unuk, ili kćerka, ili sin strudiraju u Austriji.



"To su stubovi naših bilateralnih odnosa", kazao je ambasador Pammer, te dodao da mogućnosti razvoja saradnje između BiH i Austrije vidi primarno u području privrede, kulture, te u drugim oblastima.



Na pitanje da li Austrija smatra BiH prijetnjom, na neki način, zbog islamskog radikalizma, ambasador Pammer je odgovorio da je to pitanje važno te da ne smatraju BiH prijetnjom što se tiče razvoja islamizma ili vehabizma.



"Ima ljudi koji se vraćaju s ratnog područja u Siriji. Naše službe jako dobro sarađuju i mislim da je ovo pitanje pod kontrolom", kazao je ambasador Pammer.



Između ostalog, ambasador Pamer je kazao da se danas u Austriji održavaju opći izbori.



"Za nas su izbori slava demokracije i mi smo u Austriji ponosni da imamo vladavnu prava i uređenu državu", zaključio je ambasador Pammer.



Predsjednik "Kruga 99" Adil Kulenović je kazao da Austrija ima svoju stabilnu, dugoročnu spoljnopolitičku orjentaciju i svoju spoljnu politiku koja će se u budućnosti reflektirati na stabilnost, ne samo BiH, nego i cijelog regiona.