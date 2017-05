Vanjskotrgovinska komora (VTK) Bosne i Hercegovine, u saradnji s Vijećem Saudijskih komora, organizuje Poslovni forum Bosna i Hercegovina - Kraljevina Saudijska Arabija i poslovne susrete privrednika dviju zemalja.

Ambasador Saudijske Arabije u BiH Hani bin Abdulah Moemina rekao je da mu je zadovoljstvo što je danas u društvu eminentnih i reprezentativnih biznismena iz Kraljevine Saudijske Arabije.



"Isto tako, zadovoljstvo nam je što danas imamo priliku da se sastanemo s našim kolegama iz Vanjskotrgovinske komore BiH. Ovaj sastanak dolazi u nizu mnogih sastanaka koji su ove godine održani između dviju zemalja i koji imaju za cilj da se ojača i unaprijedi polje investiranja između dvije prijateljske zemlje", rekao je Moemina.



On je dodao da će današnji sastanak biti uspješan, naročito ako se uzme u obzir da se delegacija Saudijske Arabije, koju predstavljaju visoki zvaničnici Vijeća Saudijskih komora veoma dobro pripremila.



Na pitanje koliko je Saudijska Arabija do sada investirala u BiH, Moemina je odgovorio da nisu zadovoljni obimom koji je do sada dosegnut.



"Mi uistinu želimo da taj indeks i pokazatelj investiranja bude puno veći i ohrabrujući jer on sada nije na tom nivou. Što se tiče privatnih investicija iz Saudijske Arabije, one su tu i već su realne. Nadam se da će današnji sastanci doprinijeti da indeksi budu takvi da obje strane budu zadovoljne", kazao je Moemina.



Kako kaže, investicije postoje, ali Saudijska Arabije želi da indeksi investiranja budu puno veći.



Arhitekta i menadžer firme Publik Mustafa Štuka rekao je da će danas po kategoriji i veličini prezentovati projekte za koje su zainteresovane kompanije iz Evropske unije, ali i s prostora Bliskog istoka.



"Najznačajnije investicije koje ćemo predstaviti jesu naselje Vranica u Sarajevu, naselje Šip, Skenderija i javni saobraćaj, odnosno garaža u saobraćaju. U Distriktu Brčko BiH ćemo predstaviti multifunkcionalni centar, kao i druge projekte", kazao je Štuka.



Istakao je da investiciona vrijednost projekata prelazi 2 milijarde KM tako da će biti dovoljno tema za razgovor na današnjem sastanku.