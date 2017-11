Alma Ljuca: U Zavodu za transfuzijsku medicinu FBiH ima dovoljno zaliha krvi

Foto: FENA

U Zavodu za transfuzijsku medicinu FBiH trenutno ima dovoljno zaliha krvi. Ali to nije uvijek tako iz razloga što postoje periodi u transfuziji kada je teže doći do davaoca kao što je period godišnjih odmora, zimski i ljetni raspust, odnosno onda kada je saobraćaj intenziviran na cestama, kada je teže doći do davaoca i kada moramo imati odgovarajuće zalihe kazala je u razgovoru za Fenu dr. Alma Ljuca, spec. transfuziolog u Zavodu za transfuzijsku medicinu FBiH.

Naglasila je da "zbog samog vijeka trajanja krvi (trombociti svega pet dana, a eritrociti 35 dana) zalihe krvi se moraju stalno obnavljati".



"Trenutno raspolažemo sa količinama koje su dovoljne da zbrinemo kako pacijente koji su na redovnoj transfuzijskoj terapiji, tako i urgentne slučajeve. U zadovoljavajućem smo periodu što se tiče opskrbe krvi i krvnim produktima, iz razloga što su krenule akcije unutar škola i fakulteta, tako da možemo reći da imamo pozitivan trend podmlađivanja populacije što se tiče dobrovoljnog darivanja krvi", kazala je Ljuca.



Po njenim riječima, krvna grupa koja je najmanje zastupljena u populaciji je AB Rh D negativna (svega jedan posto) i B RhD negativna (četiri posto), tako da su i zalihe u odnosu na druge krvne grupe rjeđe.



"Krvna grupa najviše zastupljena na našim područjima je O RhD+ (38 posto) i A RhD pozitivna (34 posto), i samim tim najviše se i traži", istakla je Ljuca.



Govoreći o količinama krvi koje se prikupe, kazala je da se "na godišnjem nivou prikupi 14.935 jedinica krvi, budući da se iz jedne jedinice krvi priprema i do tri komponente (eritrocite, trombocite, plazmu) za liječenje se proslijedi na godišnjem nivou oko 29.848 komponenata krvi".



Dr. Ljuca je istaknula da darivati krv može svaka punoljetna osoba od 18-65 godina starosti (žene do 60), osoba koja se dobro osjeća, bez akutnih i hroničnih bolesti, i koja ima volju i želju pomoći drugome.



"Na dnevnom nivou izda se oko 60 jedinica krvi, tako da moramo svakodnevno raditi na podizanju svijesti kod građana o značaju darivanja krvi. Procent davalaštva krvi u Federaciji BiH je otprilike 2,34 posto što je zaista nisko. U Hrvatskoj i Srbiji veći je od tri posto, a neke države u Evropi imaju procenat i šest posto", kazala je Ljuca dodavši kako mediji mogu puno uraditi na tome stalnim podsjećanjem građana koliko darivanje krvi znači i za onog koji daruje dragocjenu tečnost, a i za pacijenta kojem je neophodna transfuzijska terapija.



"Pored novih davalaca koje svakodnevno animiramo ili samoinicijativno dolaze da daruju krv, u našoj bazi podataka imamo i stalne davaoce krvi od kojih su neki i više od 100 puta darivali tečnost koja život znači", istakla je Ljuca.



Ona je zahvalila "redovnim davaocima i svima koji dobrovoljno i bez ikakve naknade daruju krv, jer to je nešto najhumanije i zavređuje pažnju kako pojedinca tako i društva".