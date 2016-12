Tužilaštva i sudovi u BiH su ove godine imali mnogo posla i realizovali su veliki broj akcija koje su poput zemljotresa potresle političke, pravosudne i poslovne krugove u našoj zemlji.

Tužilaštva i sudovi u BiH su ove godine imali mnogo posla i realizovali su veliki broj akcija koje su poput zemljotresa potresle političke, pravosudne i poslovne krugove u našoj zemlji.

Nekoliko dana nakon što smo proslavili dolazak 2016. godine odjeknula je vijest o hapšenju predsjednika SBB-a i bivšeg ministra sigurnosti BiH Fahrudina Radončića. On je uhapšen u okviru akcije "Lutka 2" i tereti se za kazneno djelo ometanja rada pravosuđa. Naknadno je pušten na slobodu i u toku je sudski postupak.Ovome je prethodilo hapšenje SBB-ovih članova Bakira Dautbašića koji je obnašao funkciju sekretara Ministarstva sigurnosti BiH i Bilsene Šahman koja je nekoliko mjeseci nakon što je puštena na slobodu postala članica Zastupničkom doma Parlamenta FBiH.Šestorica pripadnika Specijalne policije MUP-a Republike Srpske uhapšeni su 13. januara zbog pljačke blindiranog vozila zaštitarske kompanije "Sector Security", koja je izvršena 22. septembra prošle godine na autoputu Banja Luka-Gradiška, nedaleko od mjesta Cerovljani. Razbojnici su tada ukrali 600.000 KM, a radi se o novcu Unicredit banke koji je trebalo biti transportovan u centralu u Zagrebu.U pucnjavi, u kojoj su korištene automatske puške i raketni bacač "zolja", ranjen je radnik "Sector Securityja" Đurađ Bajić.U februaru je na području Republike Srpske provedena akcija kodnod naziva "Kolt" u okviru koje je uhapšeno 12 osoba koje se sumnjiče za organizovani kriminal, u vezi sa krivičnim djelima porezne utaje, zloupotrebe ovlasti u privredi i obmanjivanja kupaca, a radi pribavljanja protupravne imovinske koristi članovima organizirane kriminalne grupe i nanošenja štete budžetu BiH u velikim iznosima.Ove osobe su organizovano uvozile bazno ulje (naftne prerađevine koja se koristi za proizvodnju ulja i maziva), kojem su nakon toga dodavali aditive i prodavali kao euro dizel, iako taj proizvod nije zadovoljavao tehničke norme dizel goriva, niti ekološke standarde, čime su vlasnicima automobila pričinili štetu na vozilima, a također, prouzrokovali i ekološko zagađenje.Sedam službenika MUP-a Tuzlanskog kantona suspendovano jer se sumnjiče da su učestvovali u u krivičnim djelima bivšeg komesara ovog MUP-a Samira Aljukića i policijskog službenika PS Istok Adnana Đulovića koji su osuđeni na četiri godine zatvora zbog zloupotrebe položaja ili ovlasti, protuzakonitog posredovanja, iznude, primanja dara i drugih oblika koristi te krivotvorenja službene isprave.Rijetko koji slučaj je šokirao bh. građane kao što je ubistvo 24-godišnje Arnele Đogić iz Olova. Avdija Selimović i Muriz Brkić svirepo su ubili Arnelu nanijevši joj povrede glave, više ubodnih rana nožem u predijelu vrata, a potom su je bacili niz liticu. Osuđeni su na po 40 godina zatvora.Gradonačelnik Bihaća Emdžad Galijašević uhapšen je u junu ove godine u policijskoj akciji Federalne uprave policije zbog primanja mita u iznosu od 10.000 KM. U istoj akciji uhapšeni su njegova supruga Adelaida, savjetnik Smail Toromanović te službenik za komunalne djelatnosti općine Bihać Jasmin Stambolija. Tereti se da je ucjenjivao privrednike kojima je Općina ostala dužna novac, odnosno da je tražio novac od njih kako bi im isplatio potraživanja za ranije izvedene građevinske radove na području Bihaća.U julu su u Sarajevu pripadnici SIPA-e uhapsili Hasiba Bijelića, vlasnika benzinske pumpe "Umax Group" i vlasnika studentskog hotela "Emiran" Emira Šarića zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela organizovanog kriminala u vezi s krivičnim djelima porezne utaje i pranja novca. Oni se terete da su od 2010. godine do dana hapšenja utajili su više od tri miliona KM. Njihovi računi su blokirani, a vlasnicima je određen pritvor.U akciji "Bosna" su 26. augusta uhapšeni izvršni direktor "Elektroprivrede BiH" za distribuciju Esed Džananović, glavni tehničar ORL odjela na KCUS-u Safet Bibić koji je na sjednici Vlade KS održanoj 29. marta ove godine imenovan za člana Upravnog odbora JU Psihijatrijska bolnica KS, Nedžad Trako, Ramiz Karavdić i Senad Trako. Njih petoro osumnjičeni su da su organizovali grupu, te koristeći svoj uticaj, zapošljavali lica u javna preduzeća, zdravstvene i visokoškolske ustanove u Federaciji BiH tako što su zahtijevali i primali novac ili druge oblike koristi.Krajem oktobra SIPA je u Orašju uhapsila 10 osoba zbog optužbe za ratni zločin nad srpskim stanovništvom. Osobe su uhapšene zbog postojanja osnova sumnje da su u periodu od maja 1992. do jula 1993. godine, na širem području Orašja, počinila krivična djela zločin protiv čovječnosti i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika. Uhapšeni su Matuzović Đuro (1952), Oršolić Ivo (1952), Oršolić Tado (1960), Dominković Marko (1962), Nedić Joso (1956), Baotić Marko (1948),Blažanović Marko (1955), Živković Mato (1964), Živković Anto (1969), Đurić Stijepo (1965).Ovaj slučaj potresao je i regiju i umalo izazvao diplomatske skandale jer je riječ o pripadnicima HVO-a.Po nalogu Tužilaštva KS provedena je akcija kodnog naziva Pravda u kojoj je uhapšeno ukupno 15 osoba koje se sumnjiče za krivično djelo organizirani kriminal, u vezi sa krivičnim djelima zloupotreba položaja, povreda zakona sudije, pranje novca i prevara. Uhapšen je bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine i osnivač antiteroristčke jedinice "Ševe" Alija Delimustafić, nekadašnji tjelohranitelj prvog predsjednika Republike BiH Alije Izetbegovića Juso Škrijelj, sarajevski advokat Emir Karača kao i uposlenica Općine Stari Grad Sarajevo Lejla Cerić i Suada Hadžić. Naknadno je uhapšen i Delimustafićev brat Mirsad, kao i Zoran Lončar, a posebno je šokiralo javnost hapšenje tužioca Tužilaštva KS Džemala Karića koji se tereti da je ovoj grupi davao pravne savjete i podatke o predmetima koji se vode pred ovim Tužilaštvom i sudovima u KS.Ovaj slučaj je posebno zanimljiv jer su Alija Delimustafić i Juso Škrijelj, prema odluci Kantonalnog suda u Sarajevu, pušteni na slobodu na osnovu dokaza zbog kojih je njegovom bratu Mirsadu pritvor produžen. Nakon žalbe, Delimustafić, Škrijelj, Hadžić i Cerić su ponovo uhapšeni i vraćeni u pritvor.Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) uhapsili su 22. novembra na području općina Bužim i Velika Kladuša Nisveta Porića i Safeta Isakovića, komandire legendarne bužimske jedinice "Gazije" koja je bila u sastavu 505. viteške brdske brigade zbog postojanja osnova sumnje da su navodno počinili krivično djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika. Iz Tužilaštva BiH je tada navedeno da se njih dvojica terete se da su u julu 1995. godine na području Bosanske Krupe počinili ratni zločin nad ratnim zarobljenicima, pripadnicima VRS. Osumnjičeni se terete da su lično, sa drugim vojnicima počinili ubistvo tri zarobljenika VRS, koji su se prethodno predali i od kojih je jedan bio ranjen.Osnivač Stranke za bolje Goražde, bivši ministar u BPK i bivši predsjednik ZZO KS Esed Radeljaš uhapšen je u Sarajevu 9. novembra po nalogu Tužilaštva KS. Uz njega su uhapšene Jasmina Horo - pomoćnica bivšeg načelnika Općine Novi Grad Damira Hadžića, Nedžad Kapetanović - bivši pravobranilac Općine Novi Grad i Jusuf Čaušević - šef Odsjeka za imovinsko-pravne poslove Općine Novi Grad.Radeljaš se sumnjiči za krivična djela ovjeravanje neistinitog sadržaja, podstrekavanje na zloupotrebu položaja, davanje dara i drugih oblika koristi te pranje novca. Počinjenjem ovih krivičnih djela Esed Radeljaš pribavio je sebi i drugima protivpravnu imovinsku korist u iznosu od blizu milion KM. Ostale tri osumnjičene osobe Radeljašu su kroz upravni postupak Radeljašu omogućile da nezakonito stekne novac i imovinu.U okviru iste akcije uhapšen je o 30. novembra i bivši načelnik Općine Novi Grad i bivši ministar komunikacija i prometa BiH te bivši funkcioner SDP-a Damir Hadžić. On je osumnjičen za zloupotrebu položaja ili ovlasti. Tereti ga se da je iz općinskog budžeta nezakonito isplatio više od milion KM Esedu Radeljašu.SIPA je prema nalogu Tužilaštva KS uhapsila sedam osoba među kojima je Fahrudin Oručević - bivši SDP-ov ministar obrazovanja KS i profesor na ETF-u (Elektrotehnički fakultet) UNSA, Narcis Behlilović - bivši dekan ETF-a UNSA, Irfan Turković - prodekan ETF-a, vještak Kenan Softić, Nedžad Bubica - vlasnik kompanije "LAKE" i brat Jusufa Bubice - bivšeg ministra saobraćaja KS, Enes Begović i Lamija Maglić-Tajić, oboje službenici Općine Novo Sarajevo. Ove osobe terete se da su počinile krivično djelo organizovanog kriminala u vezi s krivičnim djelima zloupotrebe položaja ili ovlasti, sklapanja štetnog ugovora, zloupotrebe procjene, poticaja na izvršenje krivičnog djela i porezne utaje, usljed čega je prouzrokovana šteta u budžetu Kantona Sarajevo od najmanje tri miliona KM.