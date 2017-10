U organizaciji fondacije CPI danas se u Sarajevu na platou ispred BBI centra održava ulična akcija pod nazivom "To je vaš novac!", a kao dio akcije, "gomila novca" je predstavljena građanima kako bi vidjeli koliko se u jednom danu potroši u BiH, a radi se o dnevnoj budžetskoj potrošnji u iznosu od 40 miliona KM.

Prolaznici su sa nevjericom gledali gomile papira koje simbolično predstavljaju novac.



"Radi se o 40.953.600 KM, što obuhvata javni sektor na svim nivoima kroz budžetsku potrošnju i potrošnju fondova. Godišnje to iznosi blizu 14,95 milijardi KM", rekla je projektna menadžerica Fondacije CPI Emina Gljiva.



Ona je naglasila da budžetska sredstva i postoje da bi se trošila, ali ono što građane zanima jeste gdje se troše i da li se svrsishodno troše. Također, bitno je znati i koji su to načini na koje građani mogu učestvovati u donošenju odluka o budžetskom procesu u BiH. Najčešći problem je što je budžetska dokumentacija vrlo obimna tako da, ako građani žele da se upute u potrošnju, to će im oduzeti mnogo vremena, a ni informacije nisu prezentovane na jasan i razumljiv način.



"Želimo da vlast na svim nivoima kao zakonsku obavezu uvede budžet za građane kao dokument koji bi na jednostavan način opisao kako se prikupljaju i troše sredstva i koji su mehanizmi na raspolaganju građanima kako bi mogli učestvovati u budžetskom procesu", zaključila je Gljiva.