Ahmed Husagić nakon izbora u Austriji: Bit će promjena u politici prema BiH

Ahmed Husagić

Kandidat Socijaldemokratske partije (SPO) na današnjim vanrednim izborima za austrijski parlament Ahmed Husagić kazao je u razgovoru za Klix.ba kako vjeruje da će u narednom periodu doći do promjene zvanične politike Austrije u odnosu na BiH.

Na saveznoj listi za austrijski parlament i bosanskohercegovačka zajednica imala je svog kandidata i to Ahmeda Husagića kao člana SPO-a. Husagić nam je, nakon objavljivanja prvih rezultata današnjih izbora, kazao kako još uvijek nema informaciju da li je uspio osvojiti mandat jer sve zavisi od preferencijalnih glasova.



"Kao što sam uvijek ponavljao, bitno je da pokažemo političku snagu kao zajednica, a moj ulazak je tu manje bitan", rekao je Husagić.



Prema 86,2 posto prebrojanih glasova Narodna partija Austrije (OVP) na čelu sa Sebastianom Kurzom osvojila je 31,6 posto glasova, a slijede je Socijaldemokratska partija (SPO) aktuelnog kancelara Christiana Kerna sa 26,9 posto glasova i Partija slobode (FPO) sa 26,0 posto glasova. Na osnovu ovih rezultata, OVP će najvjerovatnije morati parlamentarnu većinu tražiti u redovima FPO-a.



S obzirom na rezultate vanrednih parlamentarnih izbora Husagića smo pitali da li se očekuje zaokret u austrijskoj politici.



"Apsolutno. Ako dođe do koalicije između OVP-a i desne ekstremne partije FPO doći će do razgradnje socijalne države, privatizovanja društvene imovine, ali i porasta netrpeljivosti u društvu prema strancima", kazao je Husagić.



On ističe da kao jedinu mogućnost za formiranje vlasti vidi uspostavljanje takozvane "crno-plave koalicije" koju čine OVP i FPO.



Austrija je ubjedljivo najvažniji trgovinski partner BiH zbog čega se rezultati izbora u ovoj zemlji direktno tiču i BiH. Do sada su vlasti iz zvaničnog Beča otvoreno davale podršku evropskim integracijama i teritorijalnom integritetu naše zemlje.



Husagić smatra kako treba sačekati i vidjeti iz koje političke stranke će biti izabran ministar vanjskih poslova Austrije kako bi se moglo preciznije odgovoriti na pitanje o promjeni politike u odnosu na BiH.



"U svakom slučaju bit će promjena. FPO stranka je u predizbornoj kampanji obećavala podršku odcjepljenju bh. entiteta Republika Srpska. Vidjet ćemo hoće li ispuniti to predizborno obećanje. Nadamo se da će SAD preventivno djelovati na takve negative namjere", rekao je Husagić.



Podsjećamo, prema prvim rezultatima izbora u Austriji izvjesno je kako će za novog saveznog kancelara ove zemlje biti izabran aktuelni ministar vanjskih poslova Austrije i predsjednik OVP-a Sebastian Kurz.



Kurz je pobjedu ostvario na platformi promicanja planova za smanjenje priliva imigracije i radnika iz siromašnijih istočnoevropskih država, čime je osigurao glasove radikalne desnice.