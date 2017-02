Agencija za bankarstvo: Javnost ne treba zanimati da li smo zeta Jelke Milićević zaposlili bez konkursa

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine smatra kako informacija o tome da li je Darijo Đalo, zet federalne ministrice finansija Jelke Milićević, zaposlen bez konkursa u Agenciji za bankarstvo FBiH ne predstavlja javni interes.

Jelka Milićević (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine smatra kako informacija o tome da li je Darijo Đalo, zet federalne ministrice finansija Jelke Milićević, zaposlen bez konkursa u Agenciji za bankarstvo FBiH ne predstavlja javni interes.

Još od početka decembra 2016. godine Agencija za bankarstvo FBiH odbija dostaviti informaciju o tome da li je zet federalne ministrice finansija Jelke Milićević zaposlen bez konkursa.



Uskraćivanje informacija pravdaju time da je riječ o privatnim informacijama koje ne trebaju zanimati građane BiH, uprkos činjenici što je riječ o zapošljavanju u agenciji čiji je osnivač entitet Federacija BiH.



"Kako se u konkretnom slučaju traže podaci o zaposlenima u agenciji, pored općih uslova za podnošenje zahtjeva propisano je da pristup ličnim informacijama može tražiti samo osoba na koje se odnose, tako što će svojeručno potpisati zahtjev i predočiti važeći identifikacioni dokument s fotografijom ili navedeni zahtjev može podnijeti zakonski zastupnik, odnosno punomoćnik osobe na koju se informacije odnose", stoji u odgovoru Agencije za bankarstvo FBiH od 4. januara 2017. godine.



Iako je javnost u našoj državi itekako zainteresovana za zapošljavanje bliskih srodnika političara u državnim agencijama, Agencija za bankarstvo FBiH ističe da njihovi uposlenici nisu državni službenici i da se njihove plaće ne isplaćuju iz budžeta te da, kako navode, ne postoji opravdani javni interes i pristup za dobivanje zatraženih informaciju.



"Omjeravajući interes javnosti da zna, s jedne strane, i zaštitu privatnosti, s druge strane, agencija je ocijenila da se traženi podaci ne učine dostupnim, iz razloga što zatražene informacije ne predstavljaju informacije koje se tiču javnosti, već isključivo sadrže lične podatke. Institut pristupa informacijama uspostavljen je s ciljem povećanja odgovornosti u radu javnih organa, na način da se omogući pristup informacijama u odgovarajućoj mjeri, a ne da se objavi sve što se nalazi u posjedu javnog organa", navode iz Agencije za bankarstvo FBiH.



Nije poznato na koji način je Agencija za bankarstvo FBiH ocjenjivala šta su javne informacije s obzirom na to da podaci o raspisanim konkursima moraju biti javni. Ovim povodom kontaktirali smo i Instituciju ombudsmana za zaštitu ljudskih prava iz koje su nam kazali kako oni nisu nadležni za davanje mišljenja ili odgovora na pitanja u vezi s ocjenama javnog interesa.



"Jedino što smo uočili u vašem pitanju koje se odnosi na raspisivanje konkursa je apsurdnost odgovora da se radi o tajnim informacijama, jer su konkursi po svojoj prirodi javni i javno se objavljuju, što je obaveza javnih organa i kroz proaktivnu transparentnost rada", kazali su iz Institucija ombudsmana za zaštitu ljudskih prava BiH.



Ističu da ne postoji standardni test kojim se utvrđuje šta je javni interes, nego je to uvijek predmet pojedinačnog raspravljanja, kritika ili alternativnih mišljenja i tumačenja u kojima se odlučuje na osnovu argumenata i u kojima se ukazuje na koristi i prednosti za društvo kao cjelinu u odnosu na privatne i lične interese.



Agenciji za bankarstvo FBiH ostala je pri svom stavu da zapošljavanje zeta federalne ministrice finansija Jelke Milićević bez konkursa ne treba interesovati javnost i nakon uložene žalbe zbog odbijanja dostavljanja informacije, gdje smo posebno istakli da u državi s ogromnom stopom nezaposlenosti informacija o zapošljavanju zeta ministrice bez konkursa predstavlja javni interes.



"Agencija je razmotrila navode da se se u konkretnom slučaju traže informacije uposlenika institucije čiji osnivači su državni organi, kao i to da javnost treba znati imena uposlenika i druge informacije vezane za iste zbog ogromnog broja nezaposlenih osoba u državi. Sagledavajući ove navode, Agencija je ocijenila da isti nemaju težinu koja bi dovela do promjene već utvrđenog stanja, a to je da u konkretnom slučaju ne prevladava javni interes za dostupnost navedenih informacija", stoji u odgovoru Agencije za bankarstvo FBiH od 17. januara 2017. godine.



Ovim povodom kontaktirali smo i Delegaciju Evropske unije u BiH iz koje su nam kazali da EU u principu smatra da javna uprava treba funkcionisati na principima stručnosti, odgovornosti, političke neutralnosti, efikasnosti i učinkovitosti, da bi zemlja mogla preuzeti obaveze članstva u EU.



"Javna uprava prije svega treba biti otvorena i transparentna i omogućiti široj javnosti pristup dokumentima i informacijama. Govoreći o pristupu informacijama, opće posmatrano, organi vlasti koji posjeduju informaciju koja može biti od javnog interesa, moraju odlučiti, od slučaja do slučaja, da li je za javni interes bolje da se onemogući ili omogući pristup takvoj informaciji. Organi vlasti stoga trebaju procijeniti da li postoji legitimni interes da javnost ima pristup toj informaciji i isti balansirati s pravima uposlenika", rekli su iz Delegacije EU u BiH.



Dodaju da je reforma javne uprave presudna za evropske integracije i proces ekonomskog razvoja.



"Cilj boljeg upravljanja je ključan, ne samo za pristupanje EU, već i za pružanje podrške ekonomskim tokovima i stvaranju mogućnosti za zapošljavanje. Promovisanje dobrog upravljanja u zemlji koja je aplicirala za članstvo bi trebalo dugoročno omogućiti građanima iste standarde korištenja javnih usluga kao u državama članicama EU", zaključuju iz Delegacije EU u BiH.



Podsjećamo, u državnu agenciju zaposlena je i Sanja Đalo, kćerka Jelke Milićević i supruga Darija Đale i to za vrijeme trajanja mandata ministrice Milićević. Riječ je o Agenciji za vodno područje Jadranskog mora iz koje su kazali kako je Sanja Đalo bila najbolja na usmenom intervjuu za poziciju stručnog savjetnika za finansijske aspekte upravljanja projektom, na neodređeno vrijeme.