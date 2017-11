Advokat: Kuntoš je fasciklu dobio prije 17 godina, nije znao da je "Dejton"

Advokat Miljkan Pucar (Foto: ATV)

Miljkan Pucar, advokat Željka Kuntoša, tvrdi da nisu tačni navodi da je njegov klijent pokušao da proda originalni Dejtonski sporazum, na engleskom jeziku, koji je policija jučer pronašla u njegovoj kući na Palama.

Pucar je rekao da Kuntoš "nije znao" da je to originalni Dejtonski sporazum.



Kuntoš je izjavio da je, kako kaže, "od jedne službenice dobio jednu fasciklu, prije 17-18 godina".



Tu fasciklu je ostavio u svoju kuću, u prostoriju gdje borave.



"Fascikla je od tada stajala kod njega u kući. Kada su jučer došli pripadnici policije, čiji je i on pripadnik, rekli su da su 'čuli da ima neki dokumente i on je dao fasciklu, na kojoj je bila prašina'. Oduzeli su tu fasciklu, tvrde da je to originalni primjerak Dejtonskog sporazuma, a Kuntoš to ne zna. Nije to ni gledao, samo je vidio da je to nešto na engleskom i zaboravio je da je to ostavio", ustvrdio je Pucar za banjalučku ATV.



Željko Kuntoš pušten je danas da se brani sa slobode, jer nije bilo zakonskih osnova za određivanje pritvora, potvrdila je Feni Dragica Tojagić, rukovoditeljica opštih i administrativnih poslova u Republičkom javnom tužilaštvu.



Kuntoš, koji je, navodno, Dejtonski sporazum nudio ga na prodaju za 100.000 KM, ispitan je danas u Republičkom javnom tužilaštvu u Banjoj Luci.



U MUP-u RS-a vjeruju da je u pitanju originalni Dejtonski sporazum, na engleskom jeziku.



Entitetski predsjednik Milorad Dodik rekao je za RTRS-a da je Željko Kuntoš u vrijeme potpisivanja Dejtonskog sporazuma bio vozač Alekse Buhe i da postoji mogućnost da je na taj način došao do primjerka Sporazuma koji pripada RS-u.