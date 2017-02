Vrtačić obećao Marjanoviću pakao u FFC ringu i najtežu borbu u karijeri

Ono što mu se ponudi to Andi Vrtačić objeručke prihvati i maksimalno iskoristi. Dokazao je to ovaj Puljanin nekoliko navrata, a najsvježiji primjer dolazi nam s FFC-ove “Noći šampiona” gdje je u decembru prošle godine samo dva dana uoči priredbe zamijenio prvaka Pavela Zhuravleva i atraktivnom izvedbom svladao Surinamca Clydea Brunswijka. Upravo je Andi tom pobjedom ‘kupio’ čelnike promocije koji su mu ispunili želju te mu omogućili da se u svom idućem nastupu vrati u srednju kategoriju i na FFC 28 eventu napadne pojas bh. borca Denisa Marjanovića.

Sportski put ovog borca iz Pule započeo je u nogometu, a prve borilačke korake radi sa 17 godina kod Zelga Galešića u njegovom Trojan Free Fightersu. Krenuo je tada Andi prvo s dvogodišnjom avanturom u rekreativnom MMA-u, da bi zatim prešao u kickboxing u kojemu bilježi uspjehe već treću godinu u nizu. Upravo se u tom sportu i pronašao te dosad ostvario savršenih 6-0 u ringu (3-0 FFC).



Za početak ovog razgovora bi se mogli prisjetiti kako je to izgledalo prije otprilike dva mjeseca uoči nastupa u zagrebačkoj Areni.



“Poziv sam dobio dva dana prije same borbe. Zelg me nazvao i rekao da ima jednu ponudu koja je uključivala borbu sa Surinamcem Brunswijkom jer se prvak Zhuravlev povrijedio. Bio sam presretan i nisam dvojio ni sekunde te sam prihvatio poziv”, prisjetio se Vrtačić pa objasnio da borba u glavnom gradu Hrvatske nije bila izuzetak.



“Ja sam inače borac koji uvijek teži atraktivnosti i želim da publika uživa u mojim mečevima. To isto mogu najaviti i za ovaj meč. S moje strane sigurno neće nedostajati atraktivnosti i ludosti u ringu. Publika će sigurno uživati u mom nastupu i mojoj borbi", dodao je hrvatski borac.



Respekt prema Marjanoviću nije krio, ali vjeruje da će ga pobijediti.



“On je sigurno jedan čvrst borac. Puno je iskusniji od mene i ima, ako se ne varam, pedesetak borbi iza sebe. No, ja sam uvjeren u svoju pobjedu. Morat ću se što više kretati, izlaziti, ulaziti i povezivati brze kombinacije", kazao je Vrtačić.



On je pratio i borbu za pojas koju je imao njegov protivnik.



“Dobro se borio, ali taj je meč bio prilično izjednačen. On meni odgovara jer je dosta statičan i uvjeren sam da mojoj brzini neće moći parirati", poručio je sjajni borac.