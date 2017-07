Jubilarna 45. Internacionalna turistička Una regata počela je danas u organizaciji Nacionalnog parka "Una", a oko 500 raftera vozilo je etapu od Martin Broda do Štrbačkog buka.

Nakon sinoćnjeg svečanog otvaranja, na startu prve etape jutros u Martin Brodu pojavilo se oko 500 raftera u 60 čamaca iz svih krajeva BiH i Evrope.



Učesnici su krenuli iz kampa Lučica nadomak Martin Broda do vodopada Štrbački buk, a napravili su pauzu u Kulen Vakufu. Večeras će prenoćiti u kampu na Štrbačkom buku, a za učesnike i goste je pripremljen bogat kulturno-zabavni program uz učešće bihaćkog benda Camino Verde.



Kako je za Klix.ba potvrdio Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog Parka Una, učesnici regate uspješno su stigli do vodopada Štrbački buk, a danas nisu zabilježeni bilo kakvi problemi ili incidenti. Inače, o sigurnosti učesnika koordinirano se brinu pripadnici MUP-a USK, Crvenog križa, vatrogasci, ronioci, kajakaši, skiperi i djelatnici Nacionalnog parka Una.



Rekordan broj učesnika i plovila očekuje se sutra na najuzbudljivijoj i najatraktivnijoj etapi od Štrbačkog buka do Bihaća, s pauzom u mjestu Račić. Rafteri i svi učesnici regate bi, prema planovima, između 18 i 19 sati trebali uploviti u Bihać, a na Gradskom mostu će ih dočekati građani Bihaća i posjetioci. Na toj lokaciji će biti organizirani tradicionalni skokovi s Gradskog mosta, kao i skokovi s blob jastuka. Riječ je o atrakciji koja je prošle godine prvi put održana na ovim prostorima. Istu noć, na Gradskoj otoci će se održati koncert legendarne grupe Prljavo kazalište.



Pored toga, na dan dolaska regate u Bihać bit će organiziran i bazar hrane, gdje će posjetioci i turisti imati priliku degustirati krajiške specijalitete. Također, od 17:30 do 00:00 sati uža jezgra Bihaća će biti zatvorena za saobraćaj, odnosno pretvorena u veliko šetalište.



Posljednji dan etape učesnici će veslati u subotu od Bihaća do Bosanske Krupe, a u okviru treće etape biće održana i utrka čamaca sa novčanim nagradama. Najbolje i najhrabrije posade, najmlađi i najstariji učesnik, Unska sirena, njene pratilje i muški Neptun će biti izabrani u Bosanskoj Krupi, gdje će biti dodijeljene i mnoge nagrade.